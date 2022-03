WSJ: Ukraina on Vene üksused Mõkolajivist eemale ajanud

Ukraina üksused on pärast Vene vägede nädalaid kestnud rünnakuid agressori Mõkolajivi linnast eemale ajanud ning linnas on taastumas tavapärane elu, kirjutab USA ajaleht The Wall Street Journal (WSJ).

Mõkolajivis avatakse taas toidupoode ja kohvikuid, tehakse lahti pangakontorid ja restoranid, kirjeldab WSJ ajakirjanik Jaroslav Trofimov.

"Mitte et me ei kardaks enam, aga me hakkame sellega harjuma. Me peame vastu pidama. Keegi ei taha enam linnast lahkuda," rääkis ühe lillepoe müüja lehele.

"See on fantastiline tunne," rõõmustas saabunud vaikuse üle ühe äärelinna toidupoe omanik, kes oli nädalaid pidanud kuulma õhuhäire sireene. "Me tahame nii väga naasta normaalsesse ellu, et meid enam ei tulistataks ega pommitataks," lisas ta.

WSJ kirjeldab, kuidas Mõkolajiv, mis on oblastikeskus ja tähtis värav sadamalinnale Odessale ida poolt lähenemisel, sattus juba Vene vägede sissetungi esimesel nädalal tule alla, kui annekteeritud Krimmi poolsaarelt saabunud Vene üksused hõivasid Hersoni linna, mis asub Mõkolajivist ainult 40 kilomeetri kaugusel kagus. Ukraina armee üksuste ja kohaliku maakaitseväe vastutegevus takistas siiski Mõkolajivi hõivamist ning Vene vägede varustuskolonnide hävitamine jättis Vene üksused ka tarviliku täienduseta.

Pärast seda, viimaste päevade jooksul, asusid Ukraina üksused vastupealetungile Hersoni suunas, murdsid Vene kaitsest läbi ja ületasid ka Hersoni oblasti piiri. Ukraina vägede löök Vene vägede käes olevale Hersoni lennuväljale hävitas 13 Vene ründekopterit ja suure hulga sõjaväeveokeid, selgub satelliidipiltidest.

Lahingud linna lähistel on olnud ohvriterohked mõlemale poolele, märkis WSJ, kirjeldades, kuidas linna jõudis iga päev hukkunute surnukehi. Viimastel päevadel on siiski Ukraina poole langenute arv kahanenud, kuna Vene väed taganevad ja linnani ei ulatu enam Vene üksuste mürsutuli, ütles Mõkolajivi surnukuuri töötaja lehele.

Ukraina kaitseväelaste surnukehad Mõkolajivi surnukuuris. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

WSJ-ga rääkinud linna kaitset korraldavad ametnikud ütlesid, et Mõkolajivi tugev vastupanu üllatas ründajaid. "Venelased arvasid, et saabuvad linna, kõik tervitavad neid ja keegi ei püüa neid peatada. Aga nii ei läinud," rääkis kuberner Vitali Kim.

Mõkolajiv jääb küll Vene mitmelasuliste raketisüsteemitde Smertš tuleulatusse, kuid venelastel on nüüd teised prioriteedid, tõdes kuberner. "Mõkolajivis on vaikne, kuna nad on liiga ametis oma positsioonide kaitsmisega, tulistavad meie pealetungivaid üksusi selle asemel, et linna tulistada," ütles Kim. "Tõrjusime nad linnast eemale ning liigume edasi," lisas ta.

WSJ märgib, et Ukraina väed on viimastel päevadel tagasi võtnud Mõkolajivist kagus asuvad Lutši, Ševtšenkove ja Ukrainka külad, mida varem kontrollisid Vene üksused.