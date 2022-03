Kaitseliidu juht Ühtegi: Venemaa on seda sõda kaotamas

"Mina olen üks nendest, kes tegelikult ei uskunud peaaegu lõpuni välja, et Venemaa läheb seda sammu tegema. Ja seda puhtalt kalkuleerides olukorda - vägesid, jõude ja võimalusi. Isegi kui Venemaal oleks see 150 000 sõdurit, mida ma arvan, et neil ka päris ei olnud seal Ukraina piiril," ütles Ühtegi usutluses ajalehele. "Kui kavatsed rünnata teist riiki, tema pealinna, ja tekitada olukorda läbirääkimisteks, siis pead ka seda territooriumi hoidma. Rusikareegel on, et territooriumi hoidmiseks on vaja 40-kordset ülekaalu."

Seda ülekaalu Venemaa Ühtegi sõnul pole, väed on üsna võrdsed: "Õhuväe ja suurtükiväega on võimalik suuri purustusi teha, aga ei ole võimalik väge lüüa."

Ühtegi hinnangul elas Venemaa otsustajate ringkond omas isoleeritud maailmas, et üldse sellise sõja alustamise otsuseni jõuda. "Venemaa on täna üsna selgelt seda sõda kaotamas. Loomulikult pole Venemaa juhtkond nõus seda tunnistama, venitab sõda," märkis ta.

"Vägesid neil enam [võtta] ei ole. Nad niigi kraapisid kokku selle 150 000, kui neid nii palju oligi. Üle Venemaa kokkukraabitud jõud, mis sisuliselt ongi see, millega Venemaa täna on võimeline sõdima," selgitas brigaadikindral. "Kvaliteet iga uue Vene üksusega halveneb, mitte ei parane. Kõige võitlusvõimelisemad üksused on neil täna juba Ukrainas."

Kampaania võis venelastel olla Ühtegi hinnangul planeeritud vast nädalane: "Logistiliselt on Venemaal tõsised probleemid. Korras tehnika seisab tee ääres, sest kütus on otsas. Mehed kurdavad, et süüa pole."

Ühtegi prognoosis, et intensiivne lahingutegevus lõppeb kümne päeva jooksul ära.