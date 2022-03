Grosberg: Vene väed jõuavad Kiievisse tõenäoliselt kahe päevaga

Viimase ööpäeva jooksul ei toimunud Ukrainas rinnetel väga suuri muutusi ning Vene vägede tegevuse pealt võib järeldada, et eesmärgiks on endiselt Kiievi isoleerimine, ütles Grosberg.

"Suhteliselt valimatu pommitamine tsiviiltaristu vastu jätkus ka öösel. Harkivi tabasid nii täppislöögid kui ka suurtüki tulelöögid. Kiievit rünnati eelkõige täppisrelvadega, eelkõige Iskanderi rakettidega," ütles ta.

Kui vaadata Vene vägede üksusi, mis on koondatud Kiievi lähistele, siis seal on palju kaugtulevahendeid, suurtükke, lisas Grosberg.

"Kui Vene väed lähevad sama tempoga edasi, siis kaks päeva veel, siis jõutakse Kiievi eeslinnadesse ja siis järgneb operatsioon, et Kiiev isoleerida ja täiesti kinni panna ja alustada survestamist," ütles Grosberg.

Grosberg märkis, et linna isoleerimine on lihtne, kuid sinna sisenemine keeruline ja selle kontrollimine väga keeruline.

Harkivi linna on viimased kaks päeva tabanud Vene vägede massiivsed kaugtulelöögid, tabamuse on saanud ka linnavalitsuse ja politsei hoone.

Grosbergi sõnul võtsid Ukraina väed 100 kilomeetri kaugusel Harkivist kinni väga halvasti ettevalmistatud Vene vägede üksuse, mille liikmed olid tõenäoliselt pärit Donbassist. Tegemist oli mobiliseeritud inimestega.

"Need olid tavalised inimesed, prantsuse keele õpetajad, lukksepad, keevitajad, see näitab, et Vene sõjamasinal on isikkoosseisus kõvad puudujäägid," lausus ta.

Lõunasuunal pole Grosbergi sõnul uudised nii head, seal on Mariupoli linn Vene vägede poolt sisuliselt ümber pööratud ning toimuvad kõvad lahingud. Ümber on piiratud ka Herson.

Võitlus käib ka Militopoli ja Mõkolajivi linna üle, viimane on Vene vägede jaoks oluline punkt seetõttu, et minna operatsiooniliselt järgmisesse etappi ja hakata suruma Odessat, ütles Grosberg.

Valgevene vägede sisenemist Ukraina territooriumile kinnitada ei saa, märkis Grosberg. Miks Valgevene vägesid kasutatud veel ei ole, pole teada, kuid oht on endiselt suur, et ühel hetkel seda tehakse, ütles Grosberg.