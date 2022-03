Suursaadik Kuusk: põgenikud pääsevad üle Poola piiri juba tundidega

Kuusk, kes ise olude sunnil resideerub praegu Lääne-Ukrainas Lvivis, ütles, et piiriületusjärjekorrad on märkimisväärselt lühenenud. Eesti saatkonna andmeil on seni Ukrainast Euroopasse jõudnud üle 600 000 sõjapõgeniku.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Tiina Nirgi sõnul on Ukrainast Eestisse seni jõudnud üle 100 Eesti kodaniku või siinse elamisloaga inimest. Neid Eesti kodanikke, kes välisministeeriumile endast teada andnud, on Ukrainas veel 66, kellest 22 on teada andnud, et ei soovi riigist lahkuda.

Nirgi sõnul tehakse ülejäänud 44 inimesega koostööd, et leida viise, kuidas Ukrainast lahkuda. "Olukord on kiires muutmises," nentis ta.

Kuusk ütles, et saatkonna töötajate peaülesandeks ongi praegu Eesti kodanike või siinse elamisloaga inimesi üle piiri Eesti suunas aidata. Kuuse sõnul pakuti ka kolmapäeva hommikul eestlastele võimalust Kiievist ÜRO konvoi bussiga linnast lahkuda, kuid soovijaid ei olnud.

Nirk lisas, et eestlaste tagasitoomiseks tehakse koostööd Lätiga, kes saadab Ukrainasse busse. Üks bussidest jõudis kolmapäeval Riiga, ka Lvivist lahkub üks buss, kuhu saab eestlasi peale panna, ütles Nirk.

Nirk märkis, et välisministeeriumil on infot, et vastupidiselt soovitusele on mõned Eesti kodanikud siiski omal soovil Ukrainasse läinud. "Meil ei pruugi olla võimalik neid aidata. Nii et ärge minge Ukrainasse," ütles Nirk.