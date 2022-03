Kaimo Kuusk: hea tahe venelastel läbirääkimisteks puudub

Eesti suursaadik Ukrainas ütleb, et neljapäevaks kavandatud Vene-Ukraina läbirääkimistele minnes tunnetavad venelased siiski juba väikest sundi.

Kaimo Kuusk rääkis uudistesaates AK. et mingit head tahet venelastelet oodata ei maksa: kui nad hakkavad läbi rääkima, siis ainult selleks, et nad on sunnitud.

"Teatud positiivset sundi on ju näha ka: venelased on kandnud suuri kaotusi nii inimjõus kui ka tehnikas ja nõustun, et pikalt sellisel moel ja selliste kaotustega ründamist nad välja ei kannaks. Teine sund Vene võimudele tuleb sisemajandusest: mitte mingi aktsiaindeksi kukkumisest, vaid kui tavalisel inimesel poes pangakaart enam ei tööta ja kui rubla langeb," rääkis Kuusk.

"Teatud sundi võib siin märgata, aga see ei tähenda, et nad ei üritaks teha ukrainlaste olemist väga vastikuks ja valusaks. Seda nad teevad kindlasti," ütles Kuusk.

Ukraina presidendi Zelenski büroo teatel on Ukraina delegaadid neljapäeva õhtul teel kohtumisele Venemaa delegaatidega Belovežskaja Puštšas, vahendas Nexta kolmapäeval kell 21 kohaliku aja järgi.

Venemaa läbirääkija in öelnud varem, et Ukraina ja Venemaa kõnelustel on päevakorras relvarahu, edastas AFP.

Venemaa ja Ukraina kohtusid ka esmaspäeval, aga läbirääkimised tulemusi ei andnud.