Kreml väidab, et Venemaa ei kehtesta sõjaseisukorda

Venemaal levivad kuulujutud, et Kreml plaanib riigis kehtestada sõjaseisukorra. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul sõjaseisukorda aga ei kehtestata.

Venemaa sotsiaalmeedias levivad kuulujutud, et riigis hakkab varsti kehtima sõjaseisukord. Samuti levib kuulujutt, et pärast 8. märtsi keelatakse noortel meestel riigist lahkuda.

"Need on kuulujutud. See kõik levib sotsiaalmeedias, mida siis inimesed omavahel arutavad. Seetõttu peab sellise informatsiooni suhtes olema väga ettevaatlik," ütles Peskov.

Välisminister Sergei Lavrov aga väitis, et mõned välisriigid valmistuvad sõjaks Venemaa vastu. Lavrovi sõnul peab Venemaa dialoog läänega põhinema vastastikusel austusel. Lavrov süüdistas seejärel NATO-t ülemvõimu säilitamise taotlemises.

Lavrov avaldas lootust, et Ukraina kriisile leitakse lahendus. "Moskva ei lase Ukrainal säilitada Venemaad ohustavat infrastruktuuri," ütles Lavrov.