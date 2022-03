Niinistö ja Biden arutavad Washingtonis Vene sissetungi Ukrainasse

Niinistö teatas neljapäeval, et Soome julgeolekukeskkonnas toimuvad praegu kiired ja drastilised muutused, vahendas Yle.

"Niinistö ja Biden arutavad Washingtonis Venemaa sissetungi Ukrainasse, sõja mõjusid Euroopa julgeolekukorraldusele ning Soome ja USA kahepoolset koostööd," teatas Soome presidendi kantselei.

Niinistö kohtub reedel ka teiste tähtsate USA poliitikutega.

Venemaa tungis eelmisel nädalal Ukrainasse. Suurbritannia luure andmetel on Vene vägede pealetung viimaste päevade jooksul aeglustunud.

Soome rahvusringhäälingu Yle hiljutine küsitlus näitas, et 53 protsenti soomlastest toetab NATO-ga liitumist. See on esimest korda ajaloos, kus enamik soomlasi toetab NATO-ga liitumist.

Soomes on NATO-ga liitumise küsimus poliitiliselt tundlik teema. Viimaste kuude jooksul on debatt selles osas siiski kasvanud. Soome peaminister Sanna Marin kommenteeris uusaastatervituses NATO teemat ja ütles, et Soome peab säilitama võimaluse taotleda NATO liikmestaatust.

Soome õigus NATO-sse mineku üle ise otsustada on kirjas ka Soome julgeolekustrateegias.