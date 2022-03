USA ja Suurbritannia teatasid uutest sanktsioonidest Vene oligarhide vastu

Valge Maja teatas, et kaheksa oligarhi ja nende pereliikmed blokeeritakse USA finantssüsteemist, nende varad USA-s külmutatakse ning ning nad ei saa oma vara kasutada.

Sanktsioonide nimekirja kanti näiteks üks Venemaa rikkamaid inimesi Alisher Usmanov, keda nimetati Putini lähedaseks liitlaseks, ning Kremli kõneisik Dmitri Peskov.

Kaheksa oligarhi hulka kuuluvad lisaks energiahiiglase Transnefti tegevjuht Nikolai Tokarev, miljardärid Boris ja Arkady Rotenberg, Sergei Chemezov, Igor Šuvalov ja varem USA valimistesse sekkumises süüdistatud Jevgeni Prigožin.

Lisaks kehtestas USA viisakeelud veel 19 oligarhile ning nende pereliikmetele, vahendas The Guardian.

Suurbritannia välisminister Liz Truss ütles neljapäeval, et Suurbritannia on sanktsioonide nimekirja lisanud Usmanovi ja endise Venemaa asepeaministri Šuvalovi.

NEW RUSSIA SANCTIONS: The UK has imposed more sanctions on leading oligarchs. These associates of Putin are now cut off from their significant interests in UK.