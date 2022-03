Andersson: kõigi teemade puhul pole referendum parim lahendus

Soome ja Rootsi peaminister tõdesid laupäevasel kohtumisel, et Venemaa sõda ohustab Euroopa julgeolekut ning selles valguses suurendavad põhjanaabrid oma koostööd veelgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On täiesti arusaadav, et selles olukorras mõtlevad inimesed rohkem julgeolekuteemadel ja on näha muutust suhtumises. Oleme uues julgeoleku olukorras pärast eelmist nädalat. Seda on järsult muudetud ja seda arutatakse Soomes, kuid olen kohtunud korduvalt Rootsi parlamendi parteide juhtidega ning me oleme mitmel teemal arutelusid pidanud," sõnas Andersson.

"Me peame seda arutelu Soomes, kus mõtleme ja kaalume oma julgeolekupositsiooni praeguses olukorras. Peame arutelusid parlamendis, presidendi, valitsuse ja ka kõikide parteidega. Loomulikult on inimeste mõttemaailm muutunud Venemaa tegevuse pärast," ütles Soome peaminister Sanna Marin.