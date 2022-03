USA muutis Ukrainaga luureandmete jagamise reegleid

Muudatus järgnes nii demokraatide kui vabariiklaste nurinale, et president Bideni administratsioon ei jaganud reaalajas andmeid, mis võimaldanuks Ukraina sõjaväel anda tõhusama vastulöögi Venemaa soomusformeeringutele, kes pommitavad ja piiravad Ukraina suuremaid linnu.

"Me kohandame olukorda vastavalt vajadusele ja tagame jätkuvalt, et operaatorid saaksid konflikti arenedes paindlikult luureteavet jagada," ütles USA luureametnik muudatuse kohta, keeldudes lisateavet andmast.

USA on jaganud Ukrainaga luureandmeid, et aidata riigil end Venemaa sissetungi eest kaitsta, olles samas ettevaatlik, et vältida konflikti endasse sattumist, ütlesid teised USA ametnikud.

Luureandmete jagamine Ukrainaga, kes ei ole Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liige, on osa laiemast Bideni Kiievi toetuspoliitikast, mis hõlmab miljardite suurust sõjalist abi, diplomaatilist toetust ja liitumist Venemaa-vastaste karmide sanktsioonidega.

Invasioonile eelnenud päevadel hoiatas USA korduvalt, et rünnak on peatne, kuid ei andnud üksikasju selle kohta.

Miks USA Moskva sissetungiplaanis nii kindel oli, olid luureandmed, mis näitasid, et Vene sõjavägi oli alustanud kütuse tankimist rakettidesse, mis on märk nende paigutamisest.

Seda ei saanud aga kindlaks teha, kas see konkreetne detail ka ukrainlastele edastati.

Ühe USA ametniku sõnul tuleb kogutud luureandmeid esmalt puhastada, et eemaldada vihjed nende kogumise kohta, mis toob kaasa viivitusi nende jagamisel ukrainlastega.

Esindajatekoja relvajõudude komitee esimees Adam Smith ütles eelmisel nädalal, et Pentagon ei jaga ukrainlastega "reaalajas sihtimise" teavet, kuna see muudaks USA osaks sõjast.

"Nii et Pentagon on tõesti hädas ja kõnnib noateral," ütles ta MSNBC saates "Morning Joe".

"Me saadame neile luureandmeid. Kuid meil on advokaadid, kelle tõttu protsess viibib, liiga palju samme. Ja me ei tohiks lasta tehnilistel asjaoludel takistada ukrainlaste abistamist," ütles senati luurekomitee liige senaator Ben Sasse.

USA ametnikud ütlevad ka, et üks peamisi takistusi salastatud materjalide jagamisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski valitsusega on mure Venemaa agentide pärast Ukraina julgeolekuteenistustes.

"Jagame ukrainlastega luureandmeid nii kiiresti kui võimalik," ütles senati luurekomitee esimees senaator Mark Warner hiljutises teleintervjuus. "Kahjuks peame mõistma, et paljudesse Ukraina teenistustesse on paljude aastate jooksul imbunud venelased, seega peame kaitsma oma allikaid ja meetodeid."

Ametnike sõnul võivad need vastuluureprobleemid tähendada viivitusi värske luureteabe Ukrainale edastamisel enne kui see on puhastatud tagamaks, et Vene operatiivtöötajad ei õpiks Ameerika luureteabe kogumise meetodite üksikasju.

Teine piirav tegur on luureandmete kogumise puudulikkus Ukrainas. Teadaolevalt USA ei lenda Ukraina õhuruumi kohal seiredroonide ja -lennukitega. Lisaks ei ole Ukraina vähemalt viimase ajani olnud traditsiooniline "kuum koht", kus spioonisatelliite ja muid kogumisplatvorme pidevalt arendada, märkis teine ​​USA ametnik.

Esindajatekoja väliskomisjoni liige esindaja Tom Malinowski ütles, et uurib luureandmete jagamise küsimust.

"Näiteks usun isiklikult, et oleks väga kasulik anda luureandmeid Vene suurtükiväe asukohtade kohta," ütles ta täpsustamata, kas see juhtus või mitte.

Rääkides teisipäeval parlamendi istungil ülemaailmsete ohtude teemal, andsid luureagentuuri juhid üldise pildi sellest, kuidas nad nägid Ukraina sõja kulgu.

Riikliku luure direktor Avril Haines ütles, et Venemaal on Ukrainasse tungimisel tõsised sõjalised puudujäägid, sealhulgas moraalsed ja logistilised probleemid. Ta lisas, et Moskval on raske kontrollida territooriumi ja kehtestada Kremli-meelne režiim, pidades silmas püsivat ja märkimisväärset Ukraina vastupanu.

Haines ja teised luureagentuuride juhid ütlesid, et Venemaa president Vladimir Putin lootis kahe päeva jooksul hõivata Ukraina pealinna Kiievi välklöögiga, mis välistanuks Lääne katsed riiki aidata.

Seda ei juhtunud.

"Tema sõjaline jõudlus on olnud suures osas ebaefektiivne," ütles CIA direktor William Burns esindajatekoja luurekomitee esimehele Adam Schiffile.

Haines ja Burns lisasid, et Putin tõenäoliselt kahekordistab oma jõupingutusi Ukraina alistamiseks ja selle sõjaväe mahasurumiseks, jättes üha enam tähelepanuta tsiviilohvrid.

Need on "mõni kole nädal veel," ütles Burns.