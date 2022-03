Lääneriikide Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Küprose majandust

Küpros ehitas aastakümnete jooksul üles majanduse, mis sõltus Venemaa turistidest ja investoritest. Küprosel ajasid laialdaselt äri ka Venemaa oligarhid, vahendas Politico.

Hiljuti kehtestas Euroopa Liit (EL) karmid Moskva-vastased sanktsioonid, mis mõjuvad laastavalt Küprose majandusele.

Küprost külastavad igal aastal sajad tuhanded Venemaa turistid. Küprosel elab ainult 1,2 miljonit inimest. Vahemere saar on pikka aega olnud Venemaa rikkurite jaoks pelgupaik, kuhu nad oma varanduse paigutasid. Küprosele investeerisid Venemaa oligarhid, relvaärimehed ja hasartmängufirmad.

Küpros on EL-i liige ja toetab Moskva-vastaseid sanktsioone. Ometi tunnistavad riigiametnikud, et toetusel on oma hind. Sanktsioonid räsivad teravalt Küprose majandust.

Lisaks turismisektorile mõjutavad sanktsioonid ka Küprose pangandust. Samuti ähvardab riiki ka kinnisvarakriis. Hulk kõrgekvaliteedilisi kortereid jääb müümata.

"Meie hinnangute kohaselt on meil sel aastal miljon turisti Ukrainast ja Venemaalt, see moodustab umbes 25 protsenti kogu Küprose turismiturust. Sõltub kaua sõda kestab, kui see saab kuu aja pärast läbi, tuleme olukorraga toime," ütles Politicole Küprose rahandusminister Constantinos Petrides.

Küprose võimud proovivad nüüd leida teisi turge. Siiski on pandeemia räsinud globaalset turismitööstust.

"Meil oli väga hea broneeringute voog, kuni õhuruum suleti. Siis kõik külmus. Oleme ühenduses Vene turismifirmadega ja nad on pettunud. Suutsime viimased kaks aastat toime tulla ja lootsime, et 2022. aasta tuleb parem," ütles Küprose hotellide liidu juht Charis Loizides.

Venemaa suursaadik Küprosel juba kritiseeris EL-i sanktsioonide paketti.

"Kust võtab Küpros oma Venemaa turistid. Nad lähevad ju nüüd Türki ja kulutavad raha seal. Tulistasite ise endale jalga," väitis suursaadik.

Loizidese sõnul õhuruumi avamine ei muudaks enam midagi, kuna Vene rubla on vabalanguses.

Küpros hakkas Venemaa aktiivselt äri ajama pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Pärast 2003. aastat kahe riigi äritegevus laienes veelgi. Venemaa juht Vladimir Putin hakkas siis kärpima oligarhide iseseisvust. Paljud Venemaa ärimehed otsustasid siis, et viivad oma raha riigist välja. Küprosest sai üks nende eelistatumaid kohti, kuhu raha viia.