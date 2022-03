Lääneriikide endised sõjaväejuhid nõuavad Ukrainale õhukaitset

Hulk endiseid USA sõjaväeohvitsere ja Baltiriikide endised Kaitseväe juhatajad nõuavad Ukraina sõjaväe varustamist õhutõrjesüsteemidega, et kaitsta ennast Vene õhuväe eest.

Pöördumisele kirjutas lisaks Terrasele alla 14 endist sõjaväejuhti USA-st, Ühendkuningriigist, Lätist, Saksamaalt ja Leedust.

Allakirjutanute teatel aitaks Ukraina varustamine selliste relvadega efektiivselt lasta alla vaenlase lennukeid ja rakette, mis Ukraina õhuruumi tungivad. Ukrainlased on õhutõrjesüsteeme lääneriikidelt juba pikalt palunud.

"Me ei saa Ukrainale lihtsalt kõrvalt kaasa elada sellal, mil Venemaa hävitab Ukraina valitsust, taristut ja inimesi. Vene õhuvägi, suurtükid ja kaugmaaraketid nii Venemaalt kui Valgevenest põhjustavad Ukrainas laialdast hävingut, mispärast peame koheselt aitama taastata ukrainlaste õhukaitse argpüksliku Venemaa rünnakute tõrjumiseks," seisab pöördumises.

Pöördumises tuuakse välja, et NATO otsus lennukeelutsooni mitte kehtestada oli valus löök Ukraina valitsuse ja rahva moraalile, sest see andis Putinile järjekordse eelise Ukraina kaitsjate ees.

Mõnel riigil on sarnaseid õhukaitsesüsteeme neile ukrainlaste omadele, mille venelased esialgsetes rünnakutes hävitasid ning pöördumisele alla kirjutanute hinnangul tuleks need Ukrainale anda. Teised riigid saaksid neid süsteeme rahvusvaheliselt turult osta ja seejärel Ukrainale anda.

"Rahvusvahelisel kogukonnal on moraalne kohustus tsiviilisikute vastu korraldavate kannatuste lõpetamiseks. Me peame aitama Ukrainal taastada kontrolli oma õhuruumi üle. Ukrainlased on maakaitses edukad, kuid õhukaitse on võtmetähtsusega, et kaitsta end Venemaa õhuväe rünnakute eest. Me oleme näinud, millist hävingut korraldavad Vene õhu- ja suurtükirünnakud Groznõis, Homsis ja Aleppos – me ei saa sellisel hävingul jätkuda lasta," kirjutavad sõjaväejuhid pöördumises.