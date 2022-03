Nafta hind võttis neljapäeval suuna jälle üles

Nafta hind on maailmaturul volatiilne, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis neljapäeval 3,9 protsenti 115 dollarini barrelist. Kolmapäeval langes Brenti hind 13 protsenti.

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) vihjas kolmapäeval, et võib naftatootmist suurendada. Kolmapäeva õhtul teatas AÜE, et riik on pühendunud OPEC+ lepingule, mis sõlmiti 2021. aasta augustis. Leppe kohaselt suurendavad OPEC+ riigid alates augustist naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist.

AÜE on OPEC-i de facto juhi Saudi Araabia lähedane liitlane. Riyadh ei toeta veel ametlikult naftatootmise suurendamist. Pole veel selge, kas AÜE kooskõlastas oma hiljutise tegevuse Saudi Araabiaga, teatas Financial Times.

Volatiilne on ka maagaasi hind. TTF-hind tõusis neljapäeval neli protsenti ning jõudis 154 euroni megavatt-tunni kohta. Esmaspäeval oli see hind 335 eurot megavatt-tunni kohta. Euroopat räsib energiakriis ja 40 protsenti gaasist pärineb Venemaalt.

Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu liikmed on samuti eriarvamusel, millal tuleb karmistada rahapoliitikat. Sõda Ukrainas ohustab eurotsooni majanduskasvu, kuid samal ajal kiireneb ka inflatsioon.

"Ootame, et ECB kinnitab oma kavatsust muuta poliitikat juba sel aastal. Siiski tuleb rahapoliitika karmistamise ajastust ja kiirust ümber hinnata," ütles finantsfirma Pictet Wealth analüütik Frederik Ducrozet.