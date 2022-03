Tallinna lasteaiad on valmis vastu võtma üle tuhande Ukraina lapse

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles ERR-ile, et Tallinna linn saab kohe pakkuda kohti rohkem kui tuhandele ukraina lapsele: "Tallinnas on täna umbes 1040 kohta erinevates rühmades, erinevas vanuses lastele ja kindlasti on see ressurss, mida me saame täna ja kohe pakkuda, lisaks sellele, kui neid saabub rohkem, tuleb leida uusi lahendusi."

Pajula selgitas, et Ukraina lapsi võetakse lasteaedadesse täpselt samadel alustel kui kohalikke lapsi.

"Kõik me töötame olemasolevate seaduste raamides ja täna on kehtestatud lasteaedades nii osalustasu suurused kui toidupäeva maksumuse suurused ja kõik meie inimesed maksavad neid tasusid ja ka neil tuleb neid tasusid siis vastavalt maksta," lisas Pajula.

Pajula lisas, et ka pädevate lasteaiaõpetajate puudust pole, hoolimata sellest, et paljud Ukraina lapsed ei oska vene keelt, rääkimata eesti keelest

"Täna on Tallinna haridusasutustes väga erinevatest rahvustest lapsi, olgu nendeks siis indoneeslased, süürlased või mis iganes muust rahvusest lapsi ja kõik nad on integreeritud nendesse rühmadesse või haridusasutustesse," rääkis Pajula. "Oleme me üks osa suurest Euroopast ja meil on see võimekus olemas."