Ukraina lapsed hakkavad Eestis õppima eesti keeles

"Kõigile Ukraina lastele tagatakse Eestis koolikoht. Soovime lastele eestikeelset kooli, paneme seda südamele ka koolidele ja omavalitsustele," rääkis haridusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts reedel pressikonverentsil.

Tema sõnul on olud ärevad, aga palju on ka tehtud, et olukord oleks hallatav. "Tänase seisuga on Eestisse jõudnud üle 14 000 sõjapõgeniku, kelle hulgas on 5000 last. Eesti hariduse infosüsteemi on eilse seisuga kantud 47 last: 15 lasteaialast, 30 õppurit põhihariduses ja kaks gümnaasiumis," tutvustas Nemvalts olukorda.

"Meile on jõudnud inimesi, kes soovivad tagasi pöörduda ja on neid, kes soovivad jääda kauemaks. Oleme koostanud tegevusplaani, mille kohaselt pakume võimalust käia lastel ja noortel lasteaias ja omandada haridust eri astmetes. Oleme kaardistanud kohad eri kooliastmetes, neid on kõigis astmetes paari tuhande ringis. Alushariduses üle 3000 koha," rääkis Nemvalts. Kokku on vabu kohti ligikaudu kümme ja pool tuhat.

Ministeeriumil on hetkel töös kaks plaani: lühiajaline selleks õppeaastaks ja pikk plaan, mis hakkab toimuma lähiaastatel. Lähiaja plaanis pole ministeeriumil ootust, et Ukraina laps jätkaks Eestis tingimata õpinguid sel õppeaastal, sest neile on eelkõige oluline kohanemine. "Pika plaani eesmärk on lõimida laps tavaõppesse ja õpetada eesti keelt. Paljud vanemad näevad seda vajadust juba täna," lisas Nemvalts.

Ministeerium on koostanud ka käitumisjuhised, kui peaks toimuma rahvustepõhise vaenu õhutamine. "Meieni jõuab neid juhtumeid iga päev. Sinna tuleb sekkuda," sõnas Nemvalts.

Lisateavet koolikorralduse kohta saab haridusministeeriumi veebist, peatselt ka ukraina keeles.

Ukraina tudengid saavad stipendiumi

Tallinna tehnikaülikooli prorektor Hendrik Voll rääkis pressikonverentsil, et kõik Eesti ülikoolid vabastavad Ukraina kodanikest üliõpilased kevadsemestril õppemaksust, neid on siin hetkel õppimas ligi 70. Tehnikaülikool vabastab ukrainlased õppemaksust ka sügissemestril 2022.

Samuti on ülikoolid loonud stipendiumifondid, mille kaudu saab ukrainlastest üliõpilasi toetada. "Tehnikaülikool maksab juunini 450 eurot kuus stipendiumi, see on vähim, mida me teha saame. Sarnaseid stipendiume planeerivad ka teised ülikoolid," rääkis Voll.

Volli sõnul sisustavad ingliskeelsete kavade mahu uuel õppeaastal just Ukraina üliõpilased. Enamik TTÜ inglisekeelseid erialasid on seotud küberkaitse teemadega ja on Volli sõnul julgeolekutundlikud. TTÜ kavatseb üliõpilaste vastuvõtul konsulteerida ka julgeolekustruktuuridega. "Teeme kõik endast oleneva, et üliõpilased on võimekad ja heade kavatsustega," lisas Voll.