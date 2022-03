Saadik Kuusk: rünnak Lääne-Ukrainale oli ette teada

Vene väed tegid pühapäeval raketirünnaku Lääne-Ukrainas asuvale Javorivi linnale, kus asub rahuvalve- ja julgeolekukeskus. Samamoodi rünnati Lvivist 130 kilomeetri kaugusel asuvat Ivano-Frankivskit.

"See oli oodatav mõnes mõttes juba nädal tagasi. Sellega oli seotud ka meie äraliikumine Lvivist. Ümbruses sihtmärke on, sihikule olid need võetud, see oli meile teada," lausus Kuusk.

Võimalikku läbimurdesse läbirääkimistes, millest teatasid pühapäeval nii Ukraina kui ka Venemaa, tuleks Kuuse sõnul suhtuda ettevaatlikult.

"Mahedamaks on muutunud Venemaa positsioon ilmselt – nii jäigalt ei nõuta Zelenski eemaldamist ja kogu Ukraina üleandmist. Ma nii optimistlik ei oleks, vaatame päev korraga. Hea, kui rohelised koridorid saavad kokku lepitud, vaherahugi, et saaks näiteks Mariupolist inimesi välja, sest see, mis seal toimub, on ikka pöörane," lausus Kuusk.

Kuuse sõnul pole praegu ka märke, et Valgevene väed oleksid sõjategevusega ühinenud.

"Seal on ka see moment, et (Valgevene diktaatoril Aleksandr) Lukašenkol ei ole endal sisemist tungi, ohvitseridel ei ole hurraad – kelle vastu nad sõtta lähevad. Aga Lukašenkol on sund pealinnast Moskvast – ma ütle meelega pealinn Moskva. sest Valgevenel endal iseseisvat julgeoleku ja välispoliitikat enam ei ole," lausus Kuusk.