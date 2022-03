Vene ja Ukraina delegatsioonide sõnul on läbirääkimistel tehtud edusamme

Venemaa poolne läbirääkija Leonid Slutski ütles, et läbirääkimiste algusega võrreldes on tehtud märkimisväärseid edusamme, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur RIA.

"Kui me võrdleme Ukraina ja Venemaa positsioone täiesti alguses ja nüüd, siis me näeme olulisi edusamme," lausus Slutski.

"Ma loodan, et saavutatud edu areneb mõlema delegatsiooni ühiseks seisukohaks ja dokumendiks, mida allkirjastada," lisas Slutski.

Ukraina läbirääkija Mõkhailo Podoljak ütles, et ka tema hinnangul võib läbirääkimistel tulemusi oodata, sest Vene pool on muutunud konstruktiivsemaks.

"Me põhimõtteliselt ei tagane oma seisukohtadest. Venemaa saab sellest nüüd aru. Venemaa on hakanud rääkima konstruktiivselt. Ma usun, et saavutame mõningaid tulemusi sõna otseses mõttes lähipäevil," lausus Podoljak.

Podoljak lisas Twitteris, et Ukraina nõudmisteks on sõja lõpetamine ja Vene vägede lahkumine Ukrainast. "Venemaa ei esita läbirääkimistel ultimaatumeid, vaid kuulab tähelepanelikult meie ettepanekuid. Ma näen mõistmist ja dialoog on tekkinud," ütles Podoljak.

Ka USA asevälisminister Wendy Sherman ütles pühapäeval, et Venemaa huvi on läbirääkimiste vastu on tõusnud. Shermani sõnul on see USA "tohutu surve" tulemus.

"See surve hakkab tulemust andma. Me näeme märke sellest, et (Venemaal) on tekkinud huvi pidada tõelisi, tõsiseid läbirääkimisi," ütles Sherman Fox Newsile antud intervjuus.