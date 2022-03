Putin ei piirdu Ukrainaga, hoiatab NATO endine peasekretär

"Praegu on vaja kiiresti toimetada Ukrainale lahingudroone, tankitõrjevahendeid ja muud sõjatehnika, et Ukraina riik ja rahvas suudaks end praegusest veel paremini kaitsta," ütleb Rasmussen Raadio Vaba Euroopale antud intervjuus. Rasmusseni sõnul saab ta suurepäraselt aru, miks NATO Ukraina kohale lennukeeluala kehtestada ei taha, sest kokkupõrke võimalus kahe tuumajõu vahel teeb ettevaatlikuks. Seega tuleb Vene armee Ukraina sõjaväega NATO varustuse toel Ukrainas peatada.

Rasmusseni sõnul on täiesti vastuvõetamatu olukord, kus Putin kirjutab naaberriikidele ette, kas need võivad liituda NATO ja Euroopa Liiduga või mitte. Rasmussen ei usu, et Venemaa kaotuse korral tuuakse Putin Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette, sest protsess on küllaltki keeruline. Küll on Rasmussen veendunud, et Venemaa jääb Putini valitsuse all paariariigiks, millega keegi tegemist teha ei taha.

Rasmussen on ka veendunud, et NATO on praegu valmis Soomet ja Rootsit enam-vähem üleöö vastu võtma. Rasmussen soovitab mõlemal riigil kiirustada, kuni Putin on seotud tegevusega kusagil mujal, sest see on ajaaken, mille jooksul Soome ja Rootsi NATO-ga liituda saavad. See aken võib Rasmusseni sõnul aga ka kiiresti sulguda.