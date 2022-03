Eestisse on saabunud ligi 20 000 Ukraina põgenikku

Alates 27. veebruarist kuni 13. märtsini on politsei- ja piirivalveameti andmetel Eestisse saabunud 19 775 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest transiidil on olnud 5088 isikut.

Seda kinnitas ERR-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ilmar Kahro.

Kahro sõnul on saabujate hulgas olnud vähemalt 7094 last. Pühapäeval saabus Eestisse 1971 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, nende seas 770 last. Nendest 580 inimest olid transiidil.

"Enamik sõjapõgenikest on leidnud majutuse oma sugulaste või tuttavate juures. Neile, kellel seda võimalust ei ole, leiavad riik ja kohalikud omavalitsused ajutise elamispinna," ütles Kahro.