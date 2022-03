Ministeerium plaanib Tervise Arengu Instituudi sulgeda

Mis on ühist tervislikul koolitoidul, narkomaanidele pakutaval metadoon-asendusravil ja anonüümsel HIV testimisel. Õige vastus on, et kõigi nende tervisedenduse teemadega tegeleb Tervise Arengu Instituut (TAI).

Nüüd on sotsiaalministeeriumis käsil riigireform, mis instituudi sisuliselt laiali saadab ja näiteks seal tehtav ennetustöö läheks üle haigekassale.

"Haigekassa peaks tegelema oma põhitegevusega, milleks on täna olulisem kui kunagi varem ravi kättesaadavuse tagamine, tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine, ravikvaliteedi parandamine, ja see on see, kuhu peaks haigekassa aur täna minema," lausus TAI juht Annika Veimer.

Nelja aasta eest andis instituut haigekassale üle tubakast loobujate nõustamise ja tänaseks on selle maht vähenenud kolm korda. Haigekassa juht Rain Laane sõnul on see juhtum hea näide, et ainult ülesande üleandmisest ei piisa.

"Need inimesed, kes on selle välja töötanud, kui need inimesed kaasa ei tule, siis on väga suur risk, et need teenused sellisel moel kõige paremini ei toimi," ütles Laane.

Just seda peabki sotsiaalministeeriumi endine kantsler Marika Priske praegu plaanitud reformi üheks suuremaks ohuks.

"Kes hakkab vähitõrje ennetuskava tegema, kes jätkab narko- ja kahjude hüvitamise projekte, kas need inimesed lähevad üle? Teadlased liiguvad oma grantidega, kuhu iganes nad soovivad. Kas need riskid, mida likvideerimine tähendab, on kuidagi kaardistatud ja mida head see Eesti inimestele annaks?" rääkis Priske.

Kui haigekassa nõukogu on juhtivaks tervise edendajaks saamise juba oma dokumentidesse sisse kirjutanud, siis reformi eestvedaja, sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul ei ole veel midagi otsustatud. Ühtegi värsket analüüsi küll pole, aga kõigi reformitavate asutuste juhid on töögrupis, mis aprilliks peab otsused langetama.

"On arusaadav, et osa inimeste jaoks on see murettekitav koht, aga siiski ma ütleksin, et eesmärk on õilis ja hea, et see teenus läheks paremaks. Me võtaksime selle vastutuse ja julguse langetada ka keerulisi ja valusaid otsuseid," märkis Mändmaa.

Terviseminister Tanel Kiik ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" sel teemal kommentaare anda.