Sõjavastane tungis Venemaal "Vremja" eetrisse

Venemaal jagatav videolõik näitab "Vremja" uudisteankru taha ilmuvat meeleavaldajat, kes hoiab käes plakatit, kuhu on kirjutatud "Ei sõjale. Peatage sõda. Ärge uskuge propagandat, nad valetavad teile. Venelased sõja vastu".

Sõja vastu protesteerija nimi on Marina Ovsjannikova ning ta on Pervõi Kanali töötaja, vahendas BBC.

Ovsjannikova oli varem salvestanud sõnumi, kus ta ütles, et tal on häbi olla Pervõi Kanali töötaja.

"Mis juhtub Ukrainas, on kuritegu ja Venemaa on agressor," ütles Ovsjannikova, lisades, et ta isa on ukrainlane.

Ovsjannikova julgustas venemaalasi osalema vaatamata tuhandete meelavaldajate vahistamistele sõjavastastel meeleavaldustel ja nõudma sõja lõpetamist.

"Vaid meil on võime lõpetada kogu see hullumeelsus. Nad ei saa meid kõiki vangi panna," ütles ta.

AFP ja Reutersi andmetel võttis politsei Ovsjannikova kinni.