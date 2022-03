Pensionid tõusevad keskmiselt kaheksa protsenti

Pensioniindeksi väärtus on tänavu 1,079, mis märgib kaheksaprotsendist kasvu. See tähendab, et keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb praeguselt 552 eurolt pärast indekseerimist 595 euroni ehk 43 euro võrra, ütles ERR-ile sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa.

Pensioni baasosa suurus on praegu 235 eurot ning see tõuseb 255 euroni, ütles Sumil-Laanemaa. Baasosa on kõikidel pensionäridel võrdne, baasosale lisandub staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa, mis on igal inimesel erinev, sõltudes tööstaažist ja sissetuleku suurusest.

Rahvapensioni määr tõuseb samuti ning on 1. aprillist 275 eurot, praegu on see 255 eurot. Rahvapension on mõeldud inimestele, kel ei ole vanaduspensionieas piisavalt pensionistaaži, 15 aastat. Rahvapensioni saajaid oli 2020. aastal ligikaudu 3200.

Üksi elava pensionäri toetus ei ole seotud indekseerimisega, kuid valitsus on juba varem otsustanud, et üksi elava pensionäri toetus tõuseb 2022. aastaks, ütles Sumil-Laanemaa. Kui viis aastat järjest, 2017 kuni 2021 oli see 115 eurot, siis nüüd hakkab toetus olema 200 eurot.

Pensionide indekseerimise peab kinnitama valitsus, tõenäoliselt juhtub see neljapäevasel istungil.

Erakorralise pensionitõusu kinnitas valitsus mullu oktoobris ja see on järgmise aasta 1. jaanuarist 20 eurot.

Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui palju kellegi pension täpselt tõuseb, saab igaüks vaadata riigiportaalis eesti.ee asuvalt aadressilt (nõuab sisselogimist).