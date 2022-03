Soome tõi Eestisse õppusele keskmaa õhutõrje raketisüsteemi NASAMS

Eestis osalevad selles Belgia, Prantsusmaa, Briti ja Poola hävitajad. Lisaks on kasutusel Briti, Soome ja Eesti õhutõrje raketisüsteemid.

Esmakordselt tõi Soome kohale kaks Norra päritolu keskmaa õhutõrje raketisüsteemi NASAMS.

Süsteem on mõeldus õhusihtmärki tabama paarikümne või enama kilomeetri kauguselt olenevalt laskemoonast. Tapa külje all asuvat seadet juhitakse tegelikult juhtimiskeskusest Tallinnast.

"Alates juhtimiselemendist Tallinnas õhuväe juhtimiskeskusest kuni pataljoni juhtimiskeskuseni välja maastikul. Ja tuleüksused täidavad käske vastavalt juhtimiskeskusest saadud infole," rääkis õhutõrjepataljoni ülem kolonelleitnant Tanel Lelov.

Soome on osalenud ameeriklaste õppusel Saber Strike alates aastast 2012.

Praegu on Soome hankimas kaugmaa õhutõrjesüsteeme. Norra keskmaasüsteemi selgeksõpetamine ajateenijatele kestab aasta. Meeskonna ülem ütleb, et praegused õppused on üsna keerulised.

"Neil õppustel on olukorrapilt ja õhuvaenlase tegevus olnud suhteliselt keeruline ja me oleme suutnud sellega toime tulla," ütles Soome allüksuse ülem kapten Anssi Heinämäki.

Kaks NASAMS keskmaaõhutõrje patareid ostis mõned aastad tagasi Leedu ja need maksid 110 miljonit eurot.