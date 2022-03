Briti kaitseminister lubas Poolasse tuua õhukaitserelvad Sky Sabre

Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace ütles neljapäeval Varssavis, et Briti relvajõud paigutavad Poolasse õhutõrje raketisüsteemi Sky Sabre ning selle teenindamiseks vajalikud sadakond sõjaväelast.

"Me paigutame Sky Sabre keskmaa õhutõrje raketisüsteemi Poolasse koos umbes 100 sõjaväelasega. Me soovime näidata, et seisame kindlalt koos Poolaga, kaitstes tema õhuruumi igasuguse Vene agressiooni vastu," ütles Wallace pressikonverentsil.

Sky Sabre on Ühendkuningriigi relvastuses olev maa-õhk tüüpi lühi- ja keskmaa õhutõrje relvakompleks, mis on mõeldud kõige moodsate relvadega tehtud õhurünnakute nurjamiseks. See suudab alla lasta korraga mitu ülehelikiirusel lendavat tiibraketti, sõjalennukit või muud sihtmärki.

NATO on Venemaa rünnaku järel Ukrainale lubanud tugevdada alliansi idatiiva riikide kaitsevõimet.