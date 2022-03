Vene naftaeksport Indiasse neljakordistus

Majanduslehe Financial Times (FT) andmeil on India, mis on maailmas suuruselt kolmas energiatarbija, märtsis ostnud Venemaalt päevas keskmiselt 360 000 barrelit naftat, mida on ligi neli korda enam kui 2021. aastal.

"India ostab ära kõik Venemaalt välja saadetud kogused, mis ei leia ostjaid Euroopas," ütles energiaandmete agentuuri Kpler analüüsiosakonna juht Alex Booth.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles hiljuti, et India võib Vene naftat ostes sattuda ajaloos valele poolele, kuid tõdes, et otseselt New Delhi ühtegi USA kehtestatud piirangut ei riku.

Varasemalt on India naftatarbimisest, mis on 4,2 miljonit barrelit päevas, pärinenud Venemaalt alla viie protsendi.

"India ettevõtted pole eriti palju Vene naftat ostnud, kuna sellel on kõrged transpordikulud. Aga nüüd on see muutumas," rääkis Ambit Capitali analüütik Vivekanand Subbaraman FT-le.

Vene naftaeksporti on häirinud lääneriikide kehtestataud sanktsioonid ja ettevõtete soovimatus Vene naftat osta. Seetõttu on Venemaa osaliselt sunnitud oma naftat maailmaturul müüma umbes 15-protsendise allahindlusega.