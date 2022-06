Vene naftatootjad hiilivad sanktsioonidest kõrvale

Euroopa Liit otsustas Venemaale kehtestada seni kõige tugevamad sanktsioonid ja keelata Vene tankeritel Euroopasse nafta eksportimise. Varem on Vene nafta ja gaasi suhtes kehtestanud sanktsioonid Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Ühendkuningriik. Samas arvatakse, et osa Venemaalt pärit naftat on jõudnud siiski USA-sse New Yorgi ja New Yersey sadamasse.

Kõnealused naftasaadetised saabusid USA-sse Suessi kanali kaudu ja üle Atlandi ookeani India naftarafineerimise tehastest. Kuna India on ostnud kokku suures koguses Vene toornaftat, peetakse tõenäoliseks, et tegu on osaliselt Venemaalt pärit naftasaadustega.

Nafta päritolu hägustamiseks pumbatakse seda ka rahvusvahelisel merel ühest tankerist teise. Sarnasel viisil hiilisid sanktsioonidest kõrvale ka Iraan ja Venezuela. Nafta pumpamist teise laeva tehakse enamasti Vahemerel, Lääne-Aafrika ranniku lähistel ja Mustal merel. Edasi liigub laadung Hiina, India ja Lääne-Euroopa suunas.

USA sanktsioonid, mis kehtestati märtsis, keelavad konkreetselt Vene toornafta, naftasaaduste ja veeldatud maagaasi impordi, kuid kütuseid tehakse tihti segutoodetest, mille päritolu on keeruline tuvastada.

Venemaa naftaeksport taastus aprillis varasemale tasemele pärast märtsikuu suurt kukkumist, mil jõustusid esimesed lääneriikide sanktsioonid.

India on muutunud Vene nafta ekspordi põhiliseks sõlmpunktiks osaliselt suurte allahindluste pärast, mida Venemaa naftafirmad on India rafineerimistehastega kokku leppinud. Praegu on Venemaa toornafta Ural hinnatud 35 dollarit barreli kohta allapoole turu piirhinda. Indias rafineeritud naftatoodete eksport on kasvanud ka Euroopa Liidu suunal kolmandiku võrra.

Viimasel ajal on mitmed Vene naftatankerid lülitanud välja oma GPS-seadmed, mistõttu on nende liikumist veelgi raskem jälgida.