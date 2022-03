Venemaa peab oma naftat müüma 15-dollarise allahindlusega

Maailmaturule pakutava Vene nafta allahindlus Loode-Euroopas ja Vahemere piirkonnas kasvas Venemaa sõja tõttu Ukrainas ajalooliselt kõrgeimale tasemele, mis tähendab, et Kreml saab oma nafta eksportimisel maailmaturu hindadest 10-15 protsenti väiksemat tasu.

Loode-Euroopa hinnapiirkonnas suurenes esmaspäeval Vene naftahinnale tehtav allahindlus Brenti toornafta reedese hinnaga võrreldes veel 3,35 dollarit ning oli 15 dollarit. Vahemere piirkonna hind langes samuti 3,35 dollarit barrelist ning oli esmaspäeval 13,31 dollarit väiksem kui Brenti hind, teatas maailmaturu hindu kajastav agentuur Argus.

Hinnakärpe põhjuseks on asjaolu, et nõudlus Vene nafta järele on järsult vähenenud, kuna Euroopa tarbijad kardavad täiendavaid Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja USA sanktsioone Venemaale. Lääneriigid ei ole seni otseselt Vene energeetikasektorile sanktsioone kehtestanud.

Samuti on järsult kallinenud nafta transport Venemaa sadamatest, tarnete kindlustamine ning mõnede pankade keeldumine rahastada Vene nafta ostu.

Nafta maailmaturu hind liigub 100 dollari ümber barrelist.