Tasuta bussiliinide lepingud kütuse kiire hinnatõusuga ei arvesta

Ühistranspordis kehtib lihtne seaduspära: mida kõrgemaks läheb hind bensiinijaamas, seda rohkem on sõitjaid ja piletiraha.

Tasuta ühistranspordi puhul see rusikareegel aga ei tööta, sest inimesi tuleb vedada enne kütuse hinnarallit kokku lepitud tasu eest.

"Lepingu järgi sa pead sõitma gaasibussidega, aga kompenseeritakse vastavalt diislihinnatõusule. Diisel on tõusnud võib-olla 70 protsenti, aga gaas on tõusnud 200 protsenti. Nende lepingutes võivad need ühe kuu kahjumid lepingu kohta olla 20 kuni 30 000 eurot," rääkis Go Groupi tegevjuht Jüri Etverk.

Tasuta bussiliinide hädadega on Etverk hästi kursis, sest Go Group teenindab maakonnaliine pea üle Eesti. Probleeme ei ole neil tekkinud mitte ainult gaasibussidega, vaid ka nende lepingute puhul, kus indekseerimine lähtub tarbijahinnaindeksist.

"See tarbijahinnaindeks töötab väga hästi enam-vähem stabiilses või rahuliku kasvuga keskkonnas, kolm kuni viis protsenti aastas on kõik okei, aga kui toimuvad sellised järsud muutused, siis on väga-väga valus," ütles Etverk.

Juulis tekib võimalus lepingute korrigeerimiseks, aga abi sellest Etverki hinnangul suurt ei ole, sest aluseks võetakse eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses kehtinud kütusehinnad. Nii tuleb bussifirmadel kütuse kallinemisest tekkinud kahjum aasta lõpuni endal kinni maksta.

"Meie olema kahe esimese kuuga umbes pool miljonit kahjumit kätte saanud, märtsis läheb tõenäoliselt hullemaks, kuna hinnatõus alles sai märtsis hoogu sisse," sõnas Etverk.

"Need lepingud on riigi poolt kujundatud sellised, et nende ülesütlemine on põhimõtteliselt võimatu, sest sa veedad järgmise elu võlavanglas. Teiselt poolt me optimistlike inimestena ei saa välistada, et transpordiametis ja ministeeriumis on ka kuskil need mõistlikud ametnikud olemas, kes saavad sellest probleemist aru," ütles ta.

Transpordiamet on pidanud juba läbirääkimisi ühistranspordikeskustega, uuel nädalal kohtutakse vedajatega. Juulikuus toimuva indekseerimise katteks on ametil raha olemas.

"Juhul kui hinnaralli jätkub samas tempos, kui ta praegu on jätkunud, siis oleme lisaeelarvesse taotluse ühistranspordi jaoks lisavahendite jaoks esitanud," rääkis transpordiameti liikuvuse planeerimise direktor Martin Lengi.

"Täna me saame rääkida suurusjärgust ca kolm miljonit eurot ja tuletan meelde, et kogu eelarve maht bussidotatsiooni puhul on 56 miljonit," ütles Lengi.

Mullu läks tasuta bussisõit riigile maksma 50 miljonit.