Tallinn ostab gaasibusse juurde hoolimata gaasi hinna kasvust

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul saabub selle aasta jooksul Tallinna veel 50 gaasibussi. Kokku on neid siis 350.

Tallinna linnatranspordi juhatuse liikme Lennart Viikmaa sõnul on hoolimata kõrgest gaasihinnast toimepidevus praegu väga hea.

"Tõdeda tuleb, et praeguses olukorras, energiakriisis on gaasi hind märgatavalt tõusnud. Samas oleme pidevas suhtluses meie gaasihanke lepingupartneriga, et meil on olemas nii-öelda täiendavad tarnekindluse plaanid," ütles ta.

Novikov rääkis, et energiahindadest tingitud olukord on raske.

"Selle koha pealt on tõesti olukord halb ja täiendavalt, ma usun, me peaksime prognoosima ainuüksi selle aasta eelarves, et neid aasta lõpuni vajadusi katta, suurusjärgus 12 miljonit eurot," rääkis Novikov.

Energiahindade kasv on aasta jooksul olnud mitmekordne. Kui 2021. aasta juunis maksis gaas 0,68 eurot kilogrammi kohta, siis tänavu juunis oli kilogrammi hind kaks eurot ja viis senti. Ka diisli liitrihind on tõusnud sel perioodil 0,90 eurolt ühe euro ja 45 sendini.

Vajalik täiendav raha peaks Novikovi sõnul tulema lisaeelarvest.

"Kui see raha tuleb, siis ta tuleb lisaeelarvega ja eks siis on arutelukoht, kas jätkata senisel tasemel või anda raha juurde. Ma usun, et tegelikult meil on ees olukord, kus me peame täiendavalt eraldama raha igal juhul," sõnas ta.

Tallinna linnatransport saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ka kirja, et tõstatada arutelu energiakindluse meetmete teemal. Nii loodetakse jõuda ühistransporditeenuse elutähtsate teenuste osutajate nimekirja arvamiseni.

"Elutähtsa teenuse osutajal on teatav eelis, toimepidevuse tõrkel on täiendavad juurdepääsud kütusevarudele võimaliku tõrke korral või on tagatud selle prioriteetsus," rääkis Lennart Viikmaa.