Sebe ootab Pärnus gaasibusside liinil hoidmiseks toetust

Pärnus sõidab enamik linnaliinibusse gaasiga, aga gaasihind on lühikese ajaga kolmekordistunud ja näiteks SEBE on Pärnus gaasibusside töös hoidmisele peale maksnud 700 000 eurot. Bussiettevõtte hinnang olukorrale on, et kui linnalt ja riigilt lähiajal abi ei tule, ei saa gaasibussid Pärnus enam reisijaid teenindada.

Pärnu 29 linnaliinibussist sõidab 19 gaasiga, linnalähiliinde 11 bussi kasutavad samuti üksnes gaasi.

"Need gaasihinnad, mis praegu kehtivad, on kolm korda kallimad kui need, mille alusel on arvestatud teenuse maksumus vedajale. See tähendab, et nii linnaliinide vedaja kui ka linnalähiliinide vedaja on pöördunud meie poole, et erakorraliselt hüvitada kütuse kallinemine, mis kokku sel aastal on 1,2 miljonit. Kuid kindlasti me juba järgmisel nädalal pöördume oma taotluste ja arvestustega nii linnavalitsuse kui ka transpordiameti poole," rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Lähikuudel aga ennustatakse gaasihinna järjekordset tõusu ja siis maksab liiter gaasi tanklates neli eurot, praegu on see 2,96. Seega muutub gaasibusside kasutamine küsitavaks.

"Kõige odavam on siiski leida lahendus koostöös vedajatega, kuidas kas või osaliselt kompenseerida kütuse kallinemine, sest praegusel hetkel uute hangete tegemine pikemaks perioodiks oleks ikka endale jalga tulistamine," ütles Kärpuk.

Pärnu linnaliinidel on vedaja Sebe, linnalähiliinidel Atko Bussiliinid. Sebe on Pärnu bussiliiklusele peale maksnud 700 000 eurot.

"Eelkõige peaks lahenduse välja pakkuma Pärnus linn, kuigi meie oleme oma ettepanekud teinud. Ettepanekuga rutatakse. Aga me väga tõsiselt kardame seda, et see ettepanekute arutamine võtab Pärnus nii pikalt aega, et meie tasku on enne tühi, kui seal otsuseni jõutakse," sõnas Sebe omanik Hugo Osula.

Ta ütles, et kui midagi ei muutu, suudab Sebe Pärnus gaasibusse käigus hoida septembrini.

Aga tegelikult pole see üksnes Pärnu probleem.

"Eesti riik on praeguseni ignoreerinud täielikult seda, et avaliku teenindamise lepinguga opereeritavas kohalikus bussiliikluses, mida enamuses Eestis riik pakub tasuta, ei ole ettevõtetele siiamaani vääriliselt ja õiglaselt kompenseeritud seda raha, mida gaasi kallinemine on endaga kaasa toonud," rääkis Osula.