Ukraina sõda tõstab maailmaturul piima hinda

Pärast sõja puhkemist 24. veebruaril on ülitähtsate toodete hinnad järsult tõusnud. Maailma suurima piimatoodete tootja Uus-Meremaa firma Fonterra teatas eelmisel nädalal, et maksab põllumeestele piima eest 30 protsenti rohkem, kui aasta tagasi. Firma ennustas, et hind tõuseb veelgi, vahendas Financial Times.

"Ukraina konflikt tegi olukorra veelgi keerulisemaks, lisaks pandeemiale. See mõjutab tarneahelaid, nafta hinda ja teravilja ülemaailmset pakkumist," ütles Fonterra juht Miles Hurrell.

Finantsfirma Rabobank analüütiku Michael Harvey sõnul seisavad tarbijad nüüd silmitsi hinnatõusuga. Harvey sõnul suurenevad piima tootmise kulud, kuna Venemaa ja Ukraina on juhtivad väetiste ja nisu eksportijad.

Uus-Meremaa ja Euroopa Liit moodustavad umbes 70 protsenti globaalsest piimaekspordist. Järgnevad USA, Austraalia ja Brasiilia.

"Söödahinna tõus on piimatootjate jaoks suur probleem, see moodustab 70-80 protsenti kuludest," ütles kaubandusorganisatsiooni Australian Dairy Farmers strateegiajuht Craig Hough.

Houghi sõnul impordivad Austraalia firmad suurema osa väetistest Hiinast. Siiski räsivad Hiina tööstust karmid koroonapiirangud. Väetiste hinda maailmaturul tõstab ka kõrge maagaasi hind.