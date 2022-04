Ukraina: Venemaa on varastanud sadu tuhandeid tonne vilja

Ukraina põllumajandusministri asetäitja Taras Võssotskõi ütles, et Venemaa on varastanud mitusada tuhat tonni vilja Ukrainas aladelt, mida selle väed okupeerivad.

Aseminister ütles Ukraina riigitelevisioonis, et Venemaa võib varastada enamiku 1,5 miljonist tonnist viljast piirkondades, mis praegu Vene vägede kontrolli all on.

Venemaa pole neid väiteid kommenteerinud.

Vene vägede ulatuslik pommitamine ja Ukraina Musta mere sadamate blokeerimine on põhjustanud häireid viljatootmises ning seetõttu kasvatanud rahvusvahelist muret kasvavate toiduhindade pärast.

Ukraina on maailma üks suuremaid vilja ja taimeõlide eksportijaid. Ukrainat on nimetatud ka Euroopa "leivakorviks".

Võssotskõi kinnitas samas ukrainlastele, et nad ei pea häirete tõttu toidupuudust kannatama.

Neljapäeval lahkus Rumeeniast Constanta sadamast 71 000 tonni Ukraina maisi kandev kaubalaev. See on esimene last pärast Venemaa invasiooni 24. veebruaril.

Constanta tegeleb praegu Ukraina ekspordiga Rumeenia solidaarsusest, kuna Venemaa merevägi blokeerib Odessat, mis on Ukraina peamine ekspordisõlmpunkt.