EL riigid kaaluvad naftaembargo kehtestamist Venemaale

Joe Biden peab sel nädalal Euroopas mitmeid kohtumisi, et karmistada Lääneriikide ühisseisukohta Ukrainale kallale tunginud Venemaa suhtes.

EL-i üks juhtivaid diplomaate ütles uudisteagentuurile Reuters, et EL valmistab ette viiendat sanktsioonideringi, kuhu lisatakse palju uusi Vene eliidi nimesid. EL arutab sanktsioone välisministrite kohtumisel esmaspäeval ning tekkinud ideed edastatakse neljapäeval ka Bidenile, kes viibib siis Brüsselis NATO tippkohtumisel.

Bidenil on kavas osaleda ka EL-i ja maailma rikkaimate tööstusriikide G7 ühiskohtumisel.

Lääneriikide senised sanktsioonid pole sundinud Kremlit oma käitumist Ukrainas muutma. See sunnib EL-i kaaluma Venemaale naftaembargo kehtestamist, mida USA ja Ühendkuningriik juba teinud on. EL-i riigid on Venemaa energiast aga oluliselt rohkem sõltuvad.

Embargo kehtestamist pooldavad Balti riigid, vastu on Saksamaa, kelle hinnangul tõstaks Vene naftast loobumine niigi kõrged energiahinnad veel palju kõrgemale. Prantsusmaa hinnangul ei tohiks Ukrainas toimuvat arvestades aga ükski sanktsioon arutluse alt puududa.

Diplomaatide hinnangul võib punaseks jooneks, mille ületamisel energiaembargo kindlasti kehtestatakse, olla keemiarelva kasutamine Ukrainas või Kiievi ulatuslik pommitamine.