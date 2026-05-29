X!

Narva linnavõim vallandas Keskerakonda kuuluva koolidirektori

Eesti
Nadežda Tšerkašina
Nadežda Tšerkašina
Eesti

Narva linna teatel vallandati reedel keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašina, kuna tema töös oli korduvaid tõsiseid rikkumisi kooli töökorralduses. Opositsioon aga usub, et põhjuseks on see, et Tšerkašina on Keskerakonna liige linnavolikogus.

"Narva linnavolikogu kultuuriosakond oli viimase aasta jooksul arvukatele päringutele vastates sunnitud korduvalt juhtima Nadežda Tšerkašina tähelepanu asjaolule, et direktor on kohustatud õppeprotsessi korraldamisel järgima kehtivaid õigusakte ja kooli sise-eeskirju. Aasta jooksul sai direktor kolm hoiatust. Haridus- ja teadusministeeriumi kaebuse järel viidi koolis läbi kontroll, mille käigus tuvastati taas olulisi rikkumisi," märgiti Narva Linnavolikogu pressiteates.

Linnavalitsus kuulutab peagi välja avaliku konkursi koolidirektori ametikoha täitmiseks.

Jevgrafov: Raik ei pidanud oma lubadust Tšerkašinat mitte vallandada

Opositsioon peab seda poliitiliseks kättemaksuks, kuna Tšerkašina on Narva linnavolikogu liige, kes esindab Keskerakonda. Praegu käib äge võitlus praeguse koalitsiooni, kuhu kuuluvad linnapea Katri Raiki ja linnavolikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini toetajad, ning Keskerakonna ja Plaan B moodustatava uue koalitsiooni vahel.

"Paar nädalat tagasi rääkisin Katri Raikiga sellest asjast ja ta garanteeris, et ta ei astu neid samme ega vallanda keelelütseumi direktorit. Ma arvan, et Katri teeb nüüd jätkuvalt kõik endast oleneva, et kuidagi säilitada oma liit Stalnuhhiniga, ja see kindlasti ei heida meie linnapeale head varju. Igal juhul on järgmine linnavolikogu istung esmaspäeval. Ja ma arvan, et sellel istungil, pärast linna juhtkonna valimist, võidakse need ebaõiglased otsused, mida linnapea nüüd meeleheitlikult teeb, kas tühistada või tühistada," kommenteeris Narva linnavolikogu tsentristliku fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov ERR-ile antud intervjuus.

Tšerkašina: Mulle pakuti viis korda liitumist Stalnuhhini ja Raiki meeskonnaga

Tšerkašina kinnitas ERR-ile, et Stalnuhhin ja Raik olid talle korduvalt pakkunud tsentristlikust fraktsioonist lahkumist ja nende leeriga liitumist.

"Jah, sellised pakkumised tulid Stalnuhhinilt, Raikilt ja nende meeskonnaliikmetelt. Vähemalt kaks teist inimest Stalnuhhini meeskonnast tegid sarnaseid pakkumisi. Stalnuhhinilt kaks korda, Raikilt üks kord ja kahelt teiselt ning ma keeldusin kõigist viiest," teatas Tšerkašina, nimetades oma vallandamist otsekoheselt poliitiliseks kättemaksuks.

"Ma ei arva, et see on poliitiline surve, vaid pigem poliitiline kättemaks. Loomulikult plaanin selle otsuse edasi kaevata. Ja muidugi loodan, et õiglus võidutseb," lisas Tšerkašina.

Narvas toimuvad ootamatud personalimuutused teist päeva.

Neljapäeval allkirjastas Raik korralduse, millega linnasekretär Jullar Kaljuste koondati ametist.

Nagu Rus.ERR varem kirjutas, kavatseb Narva linnavolikogu 16 saadikust koosnev grupp pidada 1. juunil erakorralise istungi, et arutada linnavolikogu esimehe, tema aseesimehe ja Narva linnapea vastu umbusalduse avaldamist ning valida uus linnajuhtkond. Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin vastas, et seda kohtumist ei peeta ametlikuks.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Rus.ERR

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:40

Koorberg näeb uues kriisiolukorra seaduses ohte sõnavabadusele

14:33

Galerii: ERR-i uudistetoimetus saatis Anvar Samosti Postimehesse teele

14:27

Narva linnavõim vallandas Keskerakonda kuuluva koolidirektori

14:22

Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

14:21

Prantsusmaa majandus langes esimeses kvartalis 0,1 protsenti

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

14:01

Rasedusaegse liigoksendamise taga peitub geneetiline põhjus

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:42

Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

04:23

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

07:43

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

28.05

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

12:09

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada Uuendatud

28.05

Euroopa Komisjon trahvis Temut 200 miljoni euroga

04:20

Autorite ühing tahab raadiosse rohkem eesti muusikat, Lang seisab vastu

ilmateade

loe: sport

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:06

Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

loe: kultuur

14:22

Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

13:42

Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

11:46

Tallinnas toimub rahvusvaheline filmiprodutsentide koolitusprogramm Eurodoc

11:41

Laste džässifestival Kräsh kuulutas välja esimese omaloomingukonkursi võitjad

loe: eeter

12:19

Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

11:37

Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

Raadiouudised

12:45

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

12:35

Viljandi nukuteatri sulgemine lükkub edasi

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 21 kraadini

12:20

Raadiouudised (29.05.2026 12:00:00)

10:05

Elva gümnaasiumi vastuvõtukord tekitab jätkuvalt tüli

10:00

Magyar üritab Euroopa Liidu raha liikuma saada

10:00

Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri

09:50

Ida-Eestis sajab kohati hoovihma

09:25

Raadiouudised (29.05.2026 09:00:00)

28.05

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo