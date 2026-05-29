Narva linnavõim vallandas Keskerakonda kuuluva koolidirektori

Narva linna teatel vallandati reedel keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašina, kuna tema töös oli korduvaid tõsiseid rikkumisi kooli töökorralduses. Opositsioon aga usub, et põhjuseks on see, et Tšerkašina on Keskerakonna liige linnavolikogus.

"Narva linnavolikogu kultuuriosakond oli viimase aasta jooksul arvukatele päringutele vastates sunnitud korduvalt juhtima Nadežda Tšerkašina tähelepanu asjaolule, et direktor on kohustatud õppeprotsessi korraldamisel järgima kehtivaid õigusakte ja kooli sise-eeskirju. Aasta jooksul sai direktor kolm hoiatust. Haridus- ja teadusministeeriumi kaebuse järel viidi koolis läbi kontroll, mille käigus tuvastati taas olulisi rikkumisi," märgiti Narva Linnavolikogu pressiteates.

Linnavalitsus kuulutab peagi välja avaliku konkursi koolidirektori ametikoha täitmiseks.

Jevgrafov: Raik ei pidanud oma lubadust Tšerkašinat mitte vallandada

Opositsioon peab seda poliitiliseks kättemaksuks, kuna Tšerkašina on Narva linnavolikogu liige, kes esindab Keskerakonda. Praegu käib äge võitlus praeguse koalitsiooni, kuhu kuuluvad linnapea Katri Raiki ja linnavolikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini toetajad, ning Keskerakonna ja Plaan B moodustatava uue koalitsiooni vahel.

"Paar nädalat tagasi rääkisin Katri Raikiga sellest asjast ja ta garanteeris, et ta ei astu neid samme ega vallanda keelelütseumi direktorit. Ma arvan, et Katri teeb nüüd jätkuvalt kõik endast oleneva, et kuidagi säilitada oma liit Stalnuhhiniga, ja see kindlasti ei heida meie linnapeale head varju. Igal juhul on järgmine linnavolikogu istung esmaspäeval. Ja ma arvan, et sellel istungil, pärast linna juhtkonna valimist, võidakse need ebaõiglased otsused, mida linnapea nüüd meeleheitlikult teeb, kas tühistada või tühistada," kommenteeris Narva linnavolikogu tsentristliku fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov ERR-ile antud intervjuus.

Tšerkašina: Mulle pakuti viis korda liitumist Stalnuhhini ja Raiki meeskonnaga

Tšerkašina kinnitas ERR-ile, et Stalnuhhin ja Raik olid talle korduvalt pakkunud tsentristlikust fraktsioonist lahkumist ja nende leeriga liitumist.

"Jah, sellised pakkumised tulid Stalnuhhinilt, Raikilt ja nende meeskonnaliikmetelt. Vähemalt kaks teist inimest Stalnuhhini meeskonnast tegid sarnaseid pakkumisi. Stalnuhhinilt kaks korda, Raikilt üks kord ja kahelt teiselt ning ma keeldusin kõigist viiest," teatas Tšerkašina, nimetades oma vallandamist otsekoheselt poliitiliseks kättemaksuks.

"Ma ei arva, et see on poliitiline surve, vaid pigem poliitiline kättemaks. Loomulikult plaanin selle otsuse edasi kaevata. Ja muidugi loodan, et õiglus võidutseb," lisas Tšerkašina.

Narvas toimuvad ootamatud personalimuutused teist päeva.

Neljapäeval allkirjastas Raik korralduse, millega linnasekretär Jullar Kaljuste koondati ametist.

Nagu Rus.ERR varem kirjutas, kavatseb Narva linnavolikogu 16 saadikust koosnev grupp pidada 1. juunil erakorralise istungi, et arutada linnavolikogu esimehe, tema aseesimehe ja Narva linnapea vastu umbusalduse avaldamist ning valida uus linnajuhtkond. Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin vastas, et seda kohtumist ei peeta ametlikuks.