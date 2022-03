Rahandusminister plaanib pikendada Eesti Energia tootmisvõimsuse nõuet

"Praegusel keerulisel ajal peab Eestil endal olema varu ja valmisolek olemasolevad soojuselektrijaamad käivitada, kui elektrit võib jääda vajaka," ütles Pentus-Rosimannus.

"Eelmisel aastal toodeti Eestis tarbitavast elektrist 71 protsenti siinsamas Eestis ja sellest kõige suurema panuse andis Eesti Energia. Külmadel talvepäevadel anti võrku 1200 megavatti ja see näitab, et vajaliku tootmisvõimsuse hoidmine on oluline," sõnas minister.

Praeguste omaniku ootuste järgi on Eesti Energial kohustus tagada 1000-megavatist juhitavat võimsust 2023. aastani ja see puudutab eelkõige põlevkivist, puidujäätmetest ja uttegaasist energia tootmist.

Rahandusministri sõnul peavad nii riik kui ka Eesti Energia liikuma paralleelselt edasi taastuvenergia arendamisega.

"Riik peab looma ja kindlustama soodsat investeerimiskeskkonda, mis maksumaksjat liigselt ei koorma ning hoidma planeerimisprotsessi ladusa ja võimalikult vaba bürokraatlikest tõrgetest," ütles Pentus-Rosimannus.