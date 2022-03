Eesti suursaadik Ukrainas jätkab tööd Poolast

"Seal saab aidata abisaadetistega, saab kahepoolseid suhteid edendada, Lviv ei ole kaugel. Saab aidata ka info kogumisega. Suur osa suursaadikuid, kes olid Ukrainas, on kogunenud sinna väikesesse linna. Lisaks Euroopa Liidu esindusele ja erinevate liikmesriikide saadikutele on seal näiteks Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Jaapani saadikud oma meeskondadega," ütles Kuusk ERR-ile.

Ukraina läänepoolse linna Lvivi puhul on Kuuse sõnul ohuhinnang selline, mis näitab, et sinna enda sisse seadmiseks riskid on liiga kõrged.

"Nii kui vähegi olukord lubab, kui me hindame riske talutavateks, siis me liigume Ukraina territooriumile," lausus Kuusk.

Kaimo Kuusk lahkus Ukraina territooriumilt 6. märtsil.