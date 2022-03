Kaja Kallas: Putin ei tohi seda sõda võita

Kallas hindab küsimust, kuidas lõpetada Vene agressioon Ukrainas, väga keeruliseks. "Ukrainlased on veendunud, et nad sõja võidavad. Nad ei taha territooriumit loovutada Venemaale. Lääne seisukoht on, et Ukrainat ei tohi otsustele survestada, ta peab samme ise tegema," ütles Kallas saates "Esimene stuudio".

"Ukraina on kõiki üllatanud: nii venelasi kui ka kogu maailma. Venelased pole neid vaatamata suuremale jõule suutnud alistada," lisas ta.

Venemaa tahab aga Ukraina kahjusid järjest suurendada. "Putin peab maksma ka varasemate kuritegude eest: ta ründab tsiviilelanikke ja see on sõjakuritegu. Putin ei tohi seda sõda võita," rõhutas Kallas.

Ta peab vajalikuks Putini isoleerimist nii poliitiliselt kui ka kõigist rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Ka Kallast on pannud imestama, et miks lääne liidrid jätkuvalt Putinile helistavad. "Aga tegelikult Zelenski on ise palunud, et nad helistaksid. Putin Zelenskiga ei räägi," täpsustas Kallas.

"Kui arvasime, et Nõukogude Liit ei saa iial korduda, siis see pole nii kauge minevik ja võib olla me ei peaks seda nii kergelt võtma. Diktaator püsib võimul nii, et hoiab lähiringi ja armee õnnelikuna. Kõik alternatiivid tuleb vangi panna või elimineerida. Seda tuleb rääkida lääne liidritele: nad vaatavad kõike läbi demokraatiaprisma. Putin aga ei ole demokraatia," rääkis Kallas.

Eesti valitsus tegeleb julgeolekukulutuste suurendamisega. "Tegime esimese kiire otsuse juba enne sõda, ja need otsused olid väga õiged. Tegime need sammud, et saaksime osta moona normaalsete hindadega. Kuna meil on raamlepingud, siis saame seda teha jätkuvalt. Nüüd arutame nii kaitsevõime kui ka laiapindse riigikaitse teemal," rääkis Kallas.

Arutelud aga venivad. "Meil on kabinetis teiste valitsuseliikmetega ühine arusaam, aga koalitsioonipartneri esimees, kes pole riigikaitsenõukogus, pole koosolekutele tulnud. Temaga tuleb teha täiendavaid koosolekuid," ütles Kallas.

"Me valmistume juba praeguseks olukorraks, mitte järgmisteks aastateks. Siin on aga mitu "aga". Meie ei tea, millist abi saame liitlastelt ja me peame vaatama, mis Ukrainas töötab ja mis on vastase nõrgad kohad," rääkis Kallas. "Kulutusi tuleb väga palju veel: näiteks ka elanikkonna kaitsesse pole raha pandud enne jaanuari," rääkis Kallas. "Peame tegema tarku otsuseid. Kui me kaitseotsuseid praegu ei tee, peame relvaostusid tegema tulevikus kallimate hindadega," lisas ta.

Kallase sõnul toetavad Eesti ja kogu maailma paremäärmuslased Putini jutupunkte, kui nad üritavad levitada viha Ukraina sõjapõgenike vastu.