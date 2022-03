Ekspress: Ratas üritas kokku panna koalitsiooni Isamaa ja EKRE-ga

Viimaste kuude jooksul on Keskerakond eesotsas esimees Jüri Ratase ja Jaanus Karilaiuga teinud korduvalt pingutusi, et saaks uuesti moodustada eelmise valitsuse – EKRE, Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni, kirjutas kolmapäeval Eesti Ekspress.

"Ehkki nad on pingutusi meedias kõvasti pisendanud, oli viimane katse nädala eest väga tõsine. Kaup oli eelmisel nädalavahetusel juhtide vahel sisuliselt lukku löödud," seisis Ekspressi artiklis.

"Plaan olnud selline, et praegune koalitsioon valib neljapäeval Ratase Riigikogu esimeheks tagasi, et Reformierakonnal poleks võimalik valitsuskriisi puhkedes seda kohta kellelegi pakkuda. Käesoleva nädala algul oleks avaldatud peaminister Kaja Kallasele umb­usaldust," kirjutas leht.

Loogika oli Ekspressi andmetel puhtalt poliitiline: nii Ratasel kui ­EKRE-l tekkis sõja tõttu hirm, et kui nad kohe valitsust ei vaheta, siis võib Reformierakond valimised võita.

"Keskerakonna toetus kukub kivina ja Venemaa algatatud sõda on tekitanud väga keerulise dilemma eesti ja vene valijate ootuste vahel. Valitsuse juhtimine oleks andnud võimalusi neid heldelt raha külvates enda küljes hoida," seisis artiklis.

Ekspressi info kohaselt tõmbas plaanile pidurit Isamaa ja Helir-Valdor Seeder, kes arvestas, et häältega võib nende fraktsioonis sellise väga riskantse avantüüri puhul kitsaks minna ning kriisiajal ei pruugi mitmed liikmed poliitilistel motiividel, ilma veenva põhjenduseta tehtud Kallase umbusaldamisega kaasa minna.

Ekspressi andmetel oleks olnud raskusi Sven Sesteri, Raivo E. Tamme ja Viktoria Ladõnskaja häälte kindlustamisega.

Ratas: poliitikud ikka suhtlevad omavahel

Keskerakonna esimees Jüri Ratas nimetas ERR-ile antud kommentaaris Ekspressi artiklit spekulatsioonideks.

"Tänane valitsus töötab edasi. See, kui poliitikud omavahel suhtlevad, koalitsioonide vahel, opositsioonide vahel - see on alati nii. Nii et ma mingeid spekulatsioone küll ei kommenteeri, mis ajakirjanduses on," ütles Ratas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et temal mingeid läbirääkimisi või kohtumisi uue koalitsiooni loomisega seoses ei ole olnud.

"Mind sellisesse protsessi kaasatud ei ole. Mina mingeid läbirääkimisi ei ole pidanud sel teemal, et moodustada praegu mingi uus valitsuskoalitsioon. Ma ei tea, mis infole tuginedes on [Ekspressi] ajakirjanik selle kirjutanud," kommenteeris Seeder.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Siim Kallas ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et tema andmetel on info Keskerakonna püüdlustest alternatiivset koalitsiooni moodustada, tõsi.