Poliitikud nimetavad väiteid koalitsiooni väljavahetamise kohta kuulujutuks

Viimastel nädalatel on Keskerakond eesotsas esimehe Jüri Ratase ja aseesimehe Jaanus Karilaiuga teinud korduvalt pingutusi, et saaks uuesti moodustada valitsuskoalitsiooni Keskerakonna, EKRE ja Isamaa osalusel, kirjutas Eesti Ekspress . Asjaosaliste sõnul on tegemist kuulujuttudega.

Kui Keskerakonnalt pärida väidetava plaani kohta võimu vahetada, on vastuseks, et Keskerakond on keskendunud olemasolevale koalitsioonile.

"Võib-olla on kellelgi mingid hirmud ja võib-olla mingid paranoiad, poliitikas ei ole see midagi üllatavat. Nii et pigem peab küsima kuulujuttude levitajate käest. Ja ma loodan, et me saame ka tööformaadi Reformierakonnaga paremini korda. Me ei ole rahul, see on selge. Kahtlemata välispoliitika on number üks, aga number üks selle kõrval peab olema ka Eesti ühiskonna probleemid ja inimeste toimetulek," kommenteeris Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et teda kõnealusesse plaani kaasatud ei ole, küll aga teeks Isamaa mitmeid asju praegusest valitsusest teistmoodi.

"Minu arust väärib tunnustust see plaan ja ettevõtmine, kui tahetakse tegutseda selle nimel, et praegune valitsus välja vahetada. See on igati õige, sest me näeme, et praegune valitsus ei ole teovõimeline, peaminister sisuliselt ei juhi seda meeskonda," ütles Seeder.

EKRE aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul on valitsuse tervis kõike muud kui hea, aga kuulujutu taga on Reformierakond ise, et olulistelt teemadelt tähelepanu kõrvale juhtida.

"Nende toetuse tõus on tingitud ju tegelikult praegusest inimeste suurest emotsioonide tõusust seoses Ukraina sõjaga, seoses sõjapõgenikega, keda kõik tahavad ju aidata. Ja selle taustal tundub ju Reformierakonna tegevus väga ilus ja õilis, kui peaminister sõidab mööda maailma ringi ja kohtub teiste vägevatega," kommenteeris Põlluaas.

Reformierakonna hinnangul häiribki opositsiooni, et peaministripartei on julgeolekus teinud õigeid ja kiireid otsuseid, olnud ka ajast ees.

"Reformierakond on julgeolekukriisis olnud väga tugev otsustaja ja kui me jaanuaris, kui valitsus tegi ennetavalt otsuse - 380 miljonit -, siis oli nii mõnigi opositsiooni hääl, kes süüdistas Reformierakonda sel hetkel, et me viime teema energiakriisilt kõrvale. Me nägime ju prognoosidest, et sõda võib tulla Euroopas," ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

Kolmapäevasel koalitsiooni koosolekul arutasid Reformierakonna ja Keskerakonna esindajad kaitsepaketti, sealhulgas keskmaaõhutõrje soetamise võimalusi ning lepiti kokku, et uuel nädalal alustatakse lisaeelarve koostamist.