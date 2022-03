Kallas: jääb arusaamatuks, miks Keskerakond valitsust lõhkuda tahab

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Siim Kallas ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et tema andmetel on info Keskerakonna püüdlustest alternatiivset koalitsiooni moodustada, tõsi. Tema sõnul aga ühiskondlikku tellimist valitsuse vahetumiseks ei ole.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et viimaste kuude jooksul on Keskerakond eesotsas esimees Jüri Ratase ja Jaanus Karilaiuga teinud korduvalt pingutusi, et saaks uuesti moodustada eelmise valitsuse – EKRE, Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni.

"Meie teada on see tõsi, jah," ütles selle kohta Siim Kallas.

Kallase sõnul jääb talle arusaamatuks, milline oleks valitsuse vahetamiseks tellimus ühiskonna poolt.

"Ma ei kujuta ette, mis sõnumiga minnakse rahva ette. Kas öeldakse, et see valitsus ei anna nii palju toetusi, kui meie anda tahaksime?" küsis Kallas.

Kallas kinnitas, et kuigi Reformierakond valitsust lõhkuma ei lähe saab tee riigikogu valimisteni koos Keskerakonnaga olema raske. "Eelolev aasta saab olema piinakamber," ütles ta.

"Meie valitsust lõhkuma ei lähe. Kui koalitsioonipartner paneb mingid jõud kokku, et see kukuks, siis see kukub. Aga ma arvan, et see on väga rumal käik. Nagu peaminister on öelnud, on meil rasked ajad ees. Me ju ei tea, milline saab olema see sõja lõpp, millised majandusraskused ootavad meid sügisel," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et kui Reformierakond peaks ka opositsiooni kukkuma, siis on Reformierakonna fraktsiooni liikmetel plaan, kuidas opositsioonis olles erakonna toetust tõsta.