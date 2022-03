Riigikogu arutab vaenuliku sümboolika kasutamise karistamist

Karistusseadustik näeb praegu sõjapropaganda tegemise eest ette kuni kolmeaastase vangistuse. Eelnõu järgi tuleks sellele lisada punkt, mis puudutab sümboolikat, mille kasutamisega avaldatakse toetust Venemaa agressioonisõjale Ukrainas. Seaduseelnõus täpsetest sümbolitest juttu pole.

"Aga just sellepärast, et need võivad olla ajas muutuvad ja kontekst võib olla muutuv. On need Z-tähed, on need Georgi lindid, on need haakristid. Nad on omanud läbi aja erinevat tähendust," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

"Ma usun, et Eesti inimeste turvatunne on ka sellega häiritud, kui avalikus ruumis on sellised asjad lubatud. Ma olen nõus, et seadusandja peab selle küsimusega tegelema. Kuidas täpselt sõnastada seda, eks see on nüüd arutelude koht," ütles Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross.

Varasematel aastatel on Georgi linte Tallinna linnapildis rohkelt näha olnud 9. mail.

"Mina olen seda meelt, et sõjasümboolikat kasutada meie riigis kindlasti ei tohiks, aga kas seda on võimalik ja peaks lahendama seadusega, selles ma päris kindel ei ole," kommenteeris Tallinna linnapea, keskerakondlane Mihhail Kõlvart.

Tema soovitab ka Georgi linte 9. mail mitte kanda.

"Tõenäoliselt kannan seda 9. mail. Georgi lint on alati olnud, on ja jääb au, südametunnistuse ja fašismi alistanud Vene armee hiilguse sümboliks," ütles nn surematu polgu korraldaja Sergei Tšaulin.

Surematu polk, mille ettevõtmist Sergei Tšaulin korraldab, on juba registreerinud politseis 9. maiks rongkäigu siselinna kalmistule. Helir-Valdor Seeder leiab, et see tuleks ära hoida.

"Kas seal on ühesugused või teistsugused sümbolid, aga see kontekst, kus see toimub ja millisel ajal see toimub, on selline, et see tekitab vastasseisu ja pingeid ja on selge oht erinevatele provokatsioonidele Nii et me peame tegema kõik selleks, et see praegu ei toimuks," ütles ta.

Siseminister Kristian Jaani (KE) ütles, et rongkäiguks ei pea luba küsima, kuid politsei kohustus on hinnata, kas see on kohane.

"Iseenesest on täiesti mõistetav, et inimesed tähistavad, mälestavad sõjas hukkunud inimesi, aga tänases olukorras, kus Venemaa on sõdimas ja süütud inimesed Ukrainas hukkuvad, me peame tõsiselt mõtlema, kas ja millisel kujul me seda seekord teeme," rääkis Jaani.

Tema sõnul saab politsei korraldajatega rääkida, sümboolika hoiule võtta, aga ka rongkäigu ära keelata.