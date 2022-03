Naiskodukaitsjate ja kaitseliitlaste arv on sõja algusest kiiresti kasvanud

Ukraina sõja algusest alates on kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate arv hüppeliselt tõusnud. Senisest suuremat kaitsetahet näitavad üles just naised.

26 000 liikmega kaitseliit on kuu aja jooksul vastu võtnud üle 1400 uue liikme. Avaldusi liitumiseks on laekunud veelgi.

"On levinud väärarvamus, et kaitseliitu tulevad need, kes on läbinud kaitseväe teenistuse. Loomulikult me ootame neid ka, aga see joon jookseb tegelikult selle koha pealt, et need inimesed, kes tunnevad, et nad on valmis riigikaitsesse panustama ja ei poe kuhugi peitu, ei ürita ära minna, vaid on kriisi korral meiega ja neil on süda õige koha peal, oleksid õiged tulevased kaitseliitlased," rääkis kaitseliidu peastaabi ülem Eero Rebo.

Kui 24. veebruari hommikul tuli uudis sõja algusest, huvitus naiskodukaitsest mitu tuhat naist. Praeguseks on neid kaitseliitu vastu võetud 606 ehk liikmete arv on suurenenud 20 protsendi võrra. Mõned päevad hiljem ärkasid ka mehed ja tänaseks on neid kaitseliidul juures 812.

Sarnane huvi kaitseliitu astumiseks oli viimati 2014. aastal Ukraina revolutsiooni, Gruusia sõja, aga ka pronksiöö ajal.

Naiste hulgas nii suurt huvi riigikaitse vastu varem pole olnud. Naiskodukaitse esinaise asetäitja Helen Allase sõnul suurt erinevust kaitseliidul ja naiskodukaitsel pole.

"Suures osas need ei erine, mõlemal on võimalik panustada otsesesse sõjalisse riigikaitsesse, aga naiskodukaitse on ka väga eeskujulik elanikkonna kaitsesse panustaja. Kõikidel naiskodukaitsjatel, kes ei soovi olla kombatandid ja ei soovi sõjalisse riigikaitsesse panustada, on võimalik erinevaid ülesandeid täita elanikkonnakaitse valdkonnas," rääkis naiskodukaitse esinaise asetäitja Helen Allas.

Elanikkonnakaitse eesmärk on kaitsta inimesi kõikvõimalike kriiside ajal.

"Meil on näiteks erialaspetsialistid. Staabiassistente õpetame välja, kes nii Covidi kriisis kui ka nüüd toetavad staape. Meil on meedikud, meil on avalike suhete inimesed, meil on välitoitlustajad, erinevaid spetsialiste on väga palju," lausus Allas.

Kaitseministeerium püüab lihtsustada kaitseliitu astumist. Selle nädala alguses saadeti kooskõlastusele eelnõu, mille järgi ei pea eraldi tervisetõendit tegema need, kellel on kehtiv mootorsõiduki juhtimisluba.