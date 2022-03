Blinken: USA ei kavatse korraldada Venemaal võimuvahetust

Blinkeni sõnul oli Bideni väljaütlemise mõte, et Putinil pole mingit õigust ega volitust sisse tungida teistesse riikidesse ega nendega sõdida.

"Nagu me oleme korduvalt öelnud, meil pole strateegiat võimuvahetuseks Venemaal ega kusagil mujal. See otsus on iga riigi kodanike teha. See otsus on Vene inimeste teha," lausus Blinken.

Biden ütles laupäeval Poolas, et Putin ei saa võimule jääda. Valge Maja selgitas hiljem, et sõnavõtt oli pigem suunatud lääneriikidele, et nood mõistaksid, et sõjaline konflikt Ukrainas kestab veel pikalt, mitte võimuvahetuse toetuseks Venemaal.

Valge Maja sõnul pole USA seisukoht muutunud ning sõjalist konflikti Venemaaga ei soovita.