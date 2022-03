Agressioonisümboleid keelav eelnõu võib jõuda riigikogusse järgmisel nädalal

Justiitsminister Maris Lauri lubas, et agressiooni õigustavaid või sõda õhutavaid sümboleid keelustav eelnõu võib jõuda riigikogusse järgmisel nädalal ehk on võimalik, et see jõustub juba 9. maiks.

"Tegelikult on ka praegu sellistel juhtudel politseil võimalus avaliku korra paragrahvi alusel inimesega vestelda, kuigi trahve nad ei ole teinud. Meil on ju lisaks agressiooni õigustavale Z-tähele teisi sümboleid, mis ärritavad, nagu viisnurgad ja haakristid. Selle üle on arutatud ka varem, aga siis tekkis tõrge, et kas näiteks teatrietendusel või lihtsal joonistusel ei tohigi viisnurka kasutada. Sümbolite puhul oleneb kõik kontekstist – praegu on Z-tähe ja Georgi lindiga sama lugu," rääkis Lauri "Vikerhommikus".

Justiitsminister meenutas, et tema lapsepõlves oli Z-täht Zorro sümbol, aga ajas on selle tähendus muutunud.

"Eelnõu mõte on tekitada olukord, et ükskõik, mis sümboleid ja sõnu kasutatakse agressiooni õigustamiseks või sõja õhutamiseks, siis tuleb selline käitumine keelata. Keelata, kui asi läheb väikestest asjadest kaugemale. Kui sõnaga ei saa inimest korrale kutsuda, tuleb kriminaalasi peale. Jah, praegu saab politsei teha trahvi ja vestelda inimesega. Ning kodakondsusseaduses on ka paragrahv, mis võimaldab kodakondsus ära võtta inimesel, kes toetab agressiooni. Aga meil pole olukorda, kus inimene käitub väga agressiivselt, aga trahv talle ei mõju."

Lauri lisas, et eelnõu mõte on luua taolisteks olukordadeks paragrahv, ehkki ta ise loodab, et inimesed on nii mõistlikud, et neid saab kutsuda sõnadega korrale.

"Aga kõiki ei saa. Me proovime, et eelnõu saaks sel nädalal vormistatud ja võibolla juba järgmisel nädal läheb riigikogusse. Eelnõu on veel väga värske ja sellega on väga intensiivselt töötatud, aga vaja on rääkida sellest ka laiemas ringkonnas."

Minister ütles ka, et rasketel aegadel nagu praegu peaksid inimesed end ühtsemana tundma.

"Kui mingid inimesed ajavad kiusu, siis sel on omad põhjused. Kõige lihtsam põhjus on rumalus, samuti isiklikud huvid. Osa on segu mõlemast. Tahetakse tähelepanu ja võibolla oma suuremat agendat ajada. Ei saa välistada, et on inimesi, kes teadlikult soovivad Eesti lahkumist Euroopa Liidust ja NATO-st. Ukraina praegune olukord tekitab aga küsimuse, kas nad on teadlikult Venemaa kaastöötajad või lihtsalt kasulikud idioodid."

Minister lisas, et Eestis pole poliitikuid, kes saavad korraldusi Kremlist.

"Aga aeg-ajalt on jutupunktid sarnased sellega, mis tuleb ida poolt. Võin üritada mõista inimesi, kes on varem rääkinud, et oleks väga tore, kui Eesti ei kuuluks ühtegi ühingusse ja tuleme ise toime. Kuigi see on naiivne vaadates meie ajaloole. Aga praeguses olukorras sellist juttu rääkida on rumalus."

Lauri ütles, et väga paljud Eestis elavad venelased on viimasel ajal öelnud, et nende lipp on sinimustvalge.

"Ilmselt nad tunnetavad, et peavad pooli valima. Ja ei saa öelda, et inimese keel ja rahvus määrab inimese sisu. Igasugu rahvaste seas on häid ja kehvemaid inimesi."