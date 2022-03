Punane Rist hoiatab valeinfo eest

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) ütleb, et on väga mures kampaania pärast, mida ta nimetab laialdaseks ja sihipäraseks valeinfo levitamiseks oma töö kohta Ukrainas.

ICRC pressiesindaja Genfis ütles, et kampaania on ilmunud mitmel sotsiaalmeedia platvormil ja erinevates keeltes.

Mõned sotsiaalmeedia on süüdistanud ICRC-d Ukraina kodanike "sundevakueerimise" hõlbustamises Venemaale.

Samuti on kritiseeritud ICRC presidendi Peter Maureri möödunudnädalast visiiti Moskvasse, kus ta kohtus Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

Punane Rist tuletas teisipäeval ajakirjanikele meelde, et Maurer külastas esmalt Ukrainat ning kõigi konflikti osapooltega vestlemine oli tema töö osa.

ICRC, Genfi konventsioonide kaitsja, on volitatud erapooletult abistama sõjaohvreid, nii tsiviilisikuid kui ka sõjavange.

ICRC peakorteris Genfis kardetakse, et "desinformatsiooni voog" õõnestab usaldust just nende kogukondade vastu, keda see aidata püüab.