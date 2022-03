Eesti Punase Risti kinnitusel läheb kogu annetatud raha ukrainlaste toetuseks

Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv kinnitas, et Eesti inimeste Ukraina sõjapõgenike heaks annetatud raha läheb lubatud kohta. Siiani on Eesti elanikud annetanud 4,7 miljonit eurot, millest kaks on juba edasi saadetud.

"Ringvaade" uuris Pervilt väidete kohta, et Punasele Ristile annetatud raha ei pruugi liikuda sinna, kuhu Eesti inimesed on enda teada annetanud.

Perv ütles, et 4,7 miljonist annetatud rahast kaks miljonit on Eesti Punane Rist vastavalt Ukraina Punase Risti peasekretäri soovile üle kandnud Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele (ICRC). Seda on tehtud etapiviisiliselt: kolm nädalat tagasi kanti esimene miljon, nädala pärast teine.

Perv selgitas, et raha kanti üle ICRC-le, kuna organisatsiooni Ukraina haru ei suuda tehnilistel põhjustel seda kohe vastu võtta.

Pervi sõnul kinnitas Ukraina Punase Risti peasekretär temale kolmapäeva hommikul, et on ICRC-lt raha saanud. "On selge, et seal pole rahal n-ö silti küljes, kas see on nüüd otseselt Eesti raha või ühisest potist, aga rahad on liikunud Ukraina Punasele Ristile," sõnas Perv.

Ülejäänud raha hoitakse Pervi sõnul hilisemaks ajaks, et seda saaks kanda ka otse Ukrainasse, kui riiki üles ehitama hakatakse.

"Seda võin küll kinnitada ja täiesti puhta südametunnistusega, et kõik need rahad - kaks miljonit, mis on läinud ja ka see ülejäänud 2,7 miljonit, mis on täna Eesti Punase Risti arvel -, jõuavad abivajajateni," rääkis ta.

"Täna on jätkuvalt see, et Ukraina Punase Risti peasekretär annab meile jooksvalt kirjalikult teada, kuidas me seda raha edasi kanname. Me ei torma seda lihtsalt kuhugi pimesi kandma, et olla veendunud ja võtta ka vastutus Eesti annetajate eest," lisas ta.

Samuti uuris "Ringvaade" väidete kohta, et Punane Rist jätab suurema osa, koguni 50 kuni 70 protsenti annetustest endale administratiivkuludeks. Perv eitas neid väiteid. "Mina julgen väita, et kindlasti 50 või 70 protsenti seda ei ole. Igal organisatsioonil on mingid administratsioonikulud, aga kindlasti julgen täna väita, et selliseid protsente pole."

Perv kinnitas, et Eesti Punane Rist ei jäta Ukraina põgenike heaks annetatud rahast midagi endale. See osa rahast, mida Ukrainasse ei saadeta, jääb Eestisse saabunud Ukraina põgenike abistamiseks.

Mõned sotsiaalmeedia kanalid on süüdistanud ICRC-d Ukraina kodanike "sundevakueerimise" hõlbustamises Venemaale.

Perv ütles, et Punase Risti ülesanne on sõja kõigi osapooltega kõneleda ning rõhutada tsiviilelanike kaitsmist. Ta lisas, et ICRC ülesanne on pooli valimata tagada tsiviilelanike turvalisus ning seda igal pool, kuhu põgenikud on liikunud.