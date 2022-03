Eesti keskendub mitmikraketiheitjate hankel viiele tootjale

Kaitseministeeriumi, kaitseväe ja kaitseinvesteeringute keskuse esindajad tutvusid Iisraelis sealse tootja mitmikraketiheitjatega. Mitmelasuliste raketisüsteemide ehk MLRS-ide laskeulatus on 30 kilomeetrist 300 kilomeetrini.

Laskekaugus, täpsus ja hind oleneb rakettidest.

"Eesti Kaitsevägi on oma vajadused kirjeldanud selliselt, et meil oleks lasta kuni 300 kilomeetrit," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Eesti, Läti ja Leedu valmistuvad hankima mitmikraketisüsteeme. Neid toodab maailmas kümmekond ettevõtet. Hind algab 100 miljonist eurost, tarneajad kahest aastast.

"Täna on meie radarisse jäänud viis ettevõtet üle maailma. On Brasiilia tootja, USA, Lõuna-Koreast, Türgist ja Iisraelist," loetles Lipp.

Iisraeli tootja ütleb, et on valmis tarnima relvad kümne kuu kuni aasta jooksul. Ettevõte on seni teinud koostööd Eesti firmaga Go Craft.

"Meie kontseptsioon on edastada tehnoloogiat riikidesse ja ettevõtetesse, kellega me koostööd teeme. Me oleme juba kaasanud Go Craft'i ja eesmärk on tehnoloogiat ja oskusi siirata, et toota ja ühildada süsteeme kohapeal," rääkis Elbit Systemsi asepresident Amit Moskovitch.

"Eestis oleks võimalik toota selle veoki pealisehitus kuni laskesüsteemi hällini välja, kuhu paigaldatakse raketiseadeldise kassetid," selgitas Go Craft militaarsõidukite valdkonna juht Tormis Saar.

Varem on Eestis mitmelasuliste raketisüsteemide lahinglaskmisi läbi viinud näiteks USA.