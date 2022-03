Rahandusminister: Eesti kaaluks aktsiisikärbet vaid naaberriikide järel

"Me ei ole päriselt terve aasta peale mõeldes välistanud seda, et kui me näeme, et meie meiega vahetult seotud või meie naaberriigid teevad olulisi maksumuudatusi, eelkõige on siis juttu aktsiisidest, siis me ei saa tekitada olukorda, mis Eesti riiki paneks oluliselt halvemasse seisu. Siis me oleme valmis reageerima," ütles rahandusminister.

Eesti Pank soovitab valitsusele, et riik ei tohiks anda hoogu juurde niigi kiirele hinnatõusule ja lisaeelarves peaks olema vaid kaitsekulutused ja abi sõjapõgenikele.