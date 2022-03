Kreml lõi rublamaksete tehinguteks spetsiaalsed Gazprombanki kontod

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas neljapäeval dekreedi, et välismaised Venemaa gaasi ostjad peavad kasutama Gazprombanki erikontosid. Putin ütles, et Venemaa peatab gaasitarned läände, kui ei alustata rublades maksmist.

Välismaine gaasi ostja peab kandma välisvaluuta üle spetsiaalsele kontole ehk K-kontole. Seejärel ostab Gazprombank gaasi ostja nimel rublasid, et kanda rublad üle teisele spetsiaalse K-kontole. Seejärel kannab Gazprombank rublad K-kontolt Gazpromi rublakontodele. Gazprombank saab selliseid kontosid avada ilma välismaise ostja esindaja juuresolekuta.

Saksamaa ja Prantsusmaa lükkasid neljapäeval tagasi Venemaa nõudmise maksta gaasi eest rublades. Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles, et Berliin jätkab gaasi eest tasumist eurodes ja dollarites.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles, et pole veel näinud Putini allkirjastatud uut dekreeti. Habecki sõnul on Saksamaa valmis, et Venemaa peatab gaasitarned Euroopasse.

Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire ütles neljapäeval, et Pariis on valmis, kui Moskva peaks gaasikraanid kinni keerama. "Homme võib tekkida olukord, kus pole enam Venemaa gaasi," ütles Le Maire.