Lääs saadab Ukrainale senisest raskemat relvastust

Konverentsil osalesid Euroopa riigid, aga ka näiteks Jaapan, Lõuna-Korea ning Uus-Meremaa. Millises kujuneb täpselt iga riigi panus, ei ole veel selge.

Wallace'i sõnul saadetakse Ukrainasse rohkem surmavat abi, kuid see ei tähenda tanke ja teatud teistlaadi raskerelvastust, mida Ukraina president Volodõmõr Zelenski on viimase nädala jooksul küsinud.

Wallace ütles, et Ukraina vajab suurtükke, mis tulistaksid pikema maa taha, et vastu seista Vene rünnakutele Ukraina linnadele, eriti Mariupolile, mis on olnud katkematu tule all.

Samuti vajab Ukraina rohkem soomukeid, kuid mitte tingimata tanke, aga kindlasti õhutõrjet, märkis Wallace.

"Kõik see tuleb selle konverentsi tulemusena," kinnitas Briti kaitseminister.

Samuti on kavas saata rannakaitsesüsteeme, mis aitaksid kaitsta Odessat ja takistada Mustal merel olevate Vene sõjalaevade raketirünnakuid.

Samm edasi

The Guardian kirjutab, et kokkulepe saata Ukrainasse suurtükke, mürske ja soomukeid on samm edasi senisest relvastusest, mida NATO liikmed on nimetanud kaitserelvastuseks. NATO riigid on varem kokku leppinud, et varustavad Ukrainat Javelini tankitõrjerakettide, järgmise põlvkonna kergete tankitõrjerelvade (NLAW), Stingeri õhutõrjerakettide ja TB2 droonidega.

Zelenski on viimase kahe nädala jooksul palunud lääneriikidelt korduvalt tanke, hävitajaid ning keerulisi raketi- ja õhutõrjerelvi, et Ukraina väed saaksid proovida Vene vägesid riigist välja tõrjuda. Ta palus eelmisel nädalal NATO tippkohtumisel piiranguteta sõjalist abi, konkreetsemalt üht protsenti kõigist NATO lennukitest ja üht protsenti tankidest, kuivõrd Venemaa kasutas Ukraina vastu kogu oma arsenali.



Lääne liidrid on aga peljanud ründerelvastuse, eriti hävituslennukite pakkumist, kartes, et see provotseerib asjatult Venemaad ja võib kaasa tuua vastulöögi Moskvalt.



Suursaadik: Ukraina saab ülimoodsat relvastust

Ukraina suursaadik Jaapanis Sergii Korsunskõi teatas, et Ukraina saab õige pea paremini kaitsta oma õhuruumi ja linnu Vene rünnakute eest, sest neid ootab ülimoodne sõjarelvastus USA-st ja Suurbritanniast.

"Neil on endiselt ülekaal õhujõu, lennukite ja rakettide poolest ning me loodame saada supermoodsat varustust USA-lt ja Suurbritannialt, et kaitsta oma taevast ja oma linnu," ütles Korsunskõi pressikonverentsil. Ta märkis, et kui venelased tulistavad kaugelt tiibrakette, ei ole võimalik neile ligi pääseda ja seepärast ongi vaja moodsamat varustust.